Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Sektörüne Yönelik Çalıştay Bursa'da Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Sektörüne Yönelik Çalıştay Bursa'da Düzenlendi

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Sektörüne Yönelik Çalıştay Bursa\'da Düzenlendi

Bursa'da gerçekleştirilen 'Ulaştırma Mevzuatı ve Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) Çalıştayı'nda, uluslararası kara yolu taşımacılığı sektörünün geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Çalıştayda, sektörün talep ve beklentileri konuşuldu ve çeşitli kararlar alındı. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, sektördeki dönüşüm sürecine dikkat çekerek, çalıştayın sektörün geleceğine ışık tutacağını belirtti. Ayrıca, geçiş belgesi sayıları ve diğer taşımacılık verileri hakkında bilgi verildi.

07.05.2024 13:56
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Uluslararası kara yolu taşımacılığı firmalarının rekabet gücünün artırılması amacıyla Bursa'da düzenlenen "Ulaştırma Mevzuatı ve Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) Çalıştayı"nda, sektörün geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinden (UND) yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile UND'nin ev sahipliğinde iki gün süren çalıştayda, sektörün talep ve beklentileri konuşuldu.

Çalıştayın ilk gününde derneğin mevzuat çerçevesinde hazırladığı "Türkiye Uluslararası Kara Yolu Yük Taşımacılığı Sektörünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Talep ve Beklentileri" adlı çalışma ele alındı. Daha sonra Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) ve e-İrsaliye entegrasyonu, sürücü yaş sınırının ve bazı uygulamaların kaldırılması, ulaştırma müşavirliklerinin kurulması, yetki belgesi sayılarının azaltılması gibi 24 madde konuşuldu ve bunlarla ilgili kararlar alındı.

İkinci günde ise UND'nin hazırladığı "UBAK İzin Belgeleri"nin sadece "Euro 6" araçlara tahsis edilmesi, sistemde yaşanan sorunlar, belge tahsisindeki şartlar başta olmak üzere 19 başlık görüşüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları kapsamında 2003 yılından itibaren sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Karayolu Taşıma Kanunu ve çıkarılan alt yönetmeliklerle sektörün kayıt altına alınmasını ve regüle edilmesini sağladıklarını vurgulayan Baştor, şunları kaydetti:

"Taşımacılık sektörü dinamik bir yapıya sahip. Sektörün yaşanan gelişmelere ayak uydurması için günün şartlarına uygun politikalar gerekiyor. Bizler de buna göre idari düzenlemeleri yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de çok sayıda mevzuat değişikliğini uygulamaya koyduk. Çalıştaylarda, toplantılarda tarafımıza iletilen tüm talepleri titizlikle inceliyoruz. Uluslararası ticaret ve taşımacılık, yeni bir dönüşüm sürecinde. Bu çalıştay, sektörün bugününe değil, geleceğine de ışık tutacaktır. Burada konuşulan, bizlere iletilen tüm sorunlar talepler kayıt altına alınacak. Ben ve ekibim bunları ivedilikle çözmeye çalışacağız."

2023'te 1 milyon 626 bin 620 geçiş belgesi alındı

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Boz da firma ve taşıt sayıları, taşıma sayıları, Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar, temin edilen geçiş belgeleri hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl alınan geçiş belgesi sayısının 1 milyon 626 bin 620, verilen geçiş belgesi sayısının ise 892 bin 401 olduğunu aktaran Boz, Romanya, Ukrayna, Karadağ, Belarus ve Kırgızistan taşımalarının serbestleştirildiğine dikkati çekti.

Boz, Elektronik Geçiş Belgesi'nde yaşanan sorunlara ve diğer ülkelerin sisteme entegrasyonuna değindi.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ise daha önce yapılan çalışmalar sonucunda, geçiş belgelerinde yaşanan kota artışları, temin edilen ilave geçiş belgeleri, yetki belgeleri ve sürücü yaş sınırının artırılması gibi bazı mevzuat düzenlemelerinin sektöre önemli kazanımlar sağladığını, çalıştay sonrası yapılacak çalışma ve düzenlemelerle yeni ilerlemeler kaydedileceğini bildirdi.

UBAK İzin Belgelerinin kullanımının öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Aras, "UBAK belgelerinin dağıtımının her firma tarafından anlaşılabilir, şeffaf ve ölçülebilir olması, uygulamanın sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Bu konuda da ilerlemeler kaydedeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaya, Ticaret, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

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