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Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak - Son Dakika

Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak

22.11.2021 10:21

Dolar kurundaki hızlı yükselişten fırıncılar da etkilendi. Un çuvalının fiyatı son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye yükselince isyan eden fırıncılar, ekmek üretiminin riskte olduğunu belirtti. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını açıkladı.

Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği de vurdu. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırırken, devletten acil destek noktasında harekete geçilmesi bekleniyor. Erzurum'da protesto amaçlı ekmek üretimi azaltılırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da da fırıncılar harekete geçiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söyledi. Fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini anlatan Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını belirtti.

"BİZE EV TİPİ DOĞAL GAZ VERİLSİN"

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğal gaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. "Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler" diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize doğal gaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğal gaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğal gaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıt dışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak."

Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.

"HER ŞEYE ZAM GELİRKEN BİZİM FİYATLAR YERİNDE SAYDI"

Kolivar, "Haftada bir ham maddemize, elektriğe, kiralara, poşete, kağıda, tuza, mayaya zam yapılırken bizim fiyatlar yerinde saydı. Sesimizi hiç çıkartmadık ki ülke zor durumda diye. Yine birlik olalım, birlikte gelelim bu işin üstesinden dedik. Ama sadece biz dedik fırıncılar olarak, başka kimsenin umurunda olmadı" ifadelerini kullandı.

"KAR EDELİM DEMİYORUZ, FIRINLAR AYAKTA KALSIN YETER"

Fırınların çoğunun kapasitesinin altında üretim yaptıklarını söyleyen Cihan Kolivar, ekmeğin yanı sıra kapasite açığını kapamak için poğaça, simit, pasta ve kurabiye gibi ürünlerin satıldığını belirtti. Ancak son dönemde gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün de düşmesi nedeniyle bu ürünlerin de pek satılmadığını anlatan Kolivar, "Ekmeğe acil bir çözüm bulalım. Biz kâr edelim demiyoruz, ortak karar alalım. Fırınlarımız ayakta dursun. Ruhsatlı ve üretim izni olan fırınlar için günlük un, maya, tuz, işçinin parası, doğalgaz, elektrik ve suda acil çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

3-4 aylık vadeli un satışının da bittiğini dile getiren Kolivar, bu durumun fırıncıyı zora soktuğunu kaydetti.

Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak

Türk Lirası, Doğalgaz, İstanbul, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak - Son Dakika
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