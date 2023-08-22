Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı için çalışmalar sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon veya bilgisayar alma hakkı için yapılan çalışmalara ilişkin gelen soruları yanıtladı. Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

"DEĞERLENDİRME YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

Bakan Şimşek, "Çalışmamız var ama detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konuları değerlendirme yapmam doğru değil" ifadelerini kullandı.

KUMPİR YERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SORULDU

Bakan Şimşek ayrıca, Ankara'da bir alışveriş merkezinde kumpir yerken çekilen fotoğraflarından haberdar olup olmadığı sorusuna, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar" açıklamalarında bulundu.