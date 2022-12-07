Zincir marketle yerel market arasındaki fiyat farklılığı pes dedirtti - Son Dakika
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Zincir marketle yerel market arasındaki fiyat farklılığı pes dedirtti

07.12.2022 23:12

Ünlü bir zincir market ile yerel bir market arasındaki fiyat farklılığı şaşırttı. Zincir markette 110 liraya satılan peynir yerel markette 87.50 liradan satışa sunulurken aradaki fark, 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın MHP lideri Bahçeli ile girdiği polemik sonrası zincir marketler Türkiye gündeminden düşmek bilmiyor. Tartışma sonrası BİM başta olmak üzere zincir marketlere yönelik protestolar başlarken, fiyat politikaları eleştirilmeye başlandı.

ZİNCİR MARKETTE DAHA PAHALI

Tartışmalar gündemdeki yerini korurken ünlü bir zincir marketten gelen görüntü akıllara durgunluk verdi. Fotoğrafta, zincir marketin kaşar peynirini yerel marketten daha pahalıya sattığı görülüyor.

ARADA 22.50 TL'LİK FARK VAR

Sosyal medyada "denetle!" adlı hesabın paylaştığı fotoğrafta 600 gramlık kaşar peynirin fiyatı zincir markette 110 TL olurken, yerel bir markette ise aynı marka ve ağırlıkta olan kaşarın 87.50 TL'den satılması dikkat çekti.

İşte o iki farklı etiket:

Ünlü zincir marketle, yerel market arasındaki fiyat farklılığı bu kadarına da pes dedirtti
Ünlü zincir marketle, yerel market arasındaki fiyat farklılığı bu kadarına da pes dedirtti
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketle yerel market arasındaki fiyat farklılığı pes dedirtti - Son Dakika


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