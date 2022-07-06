Ünye, oto galericiler sitesine kavuşuyor - Son Dakika
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Ünye, oto galericiler sitesine kavuşuyor

06.07.2022 09:13
Ünye, oto galericiler sitesine kavuşuyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 16 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan ve bünyesinde 70 dükkan bulundurması hedeflenen oto galericiler sitesinin, bölgedeki önemli bir eksikliği tamamlaması amaçlanıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 16 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan ve bünyesinde 70 dükkan bulundurması hedeflenen oto galericiler sitesinin, bölgedeki önemli bir eksikliği tamamlaması amaçlanıyor.

İlçenin Gürecülü Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 16 dönümlük alana kurulacak olan oto galericiler sitesinin, 4 milyon 700 bin liraya tapusunun alınmasının ardından, imar çalışmalarının kısa sürede bitirileceği ve altyapı çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Bünyesinde 70 dükkan, sosyal yaşam alanları ve mescit bulunacak olan oto galericiler sitesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek olan imar onayı sonrası altyapı çalışmalarının tamamlanması ile proje ve planlama çalışmalarının da başlatılacağı bildirildi.

Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, ilçenin yıllardır eksiği olan galericiler sitesinde önemli bir yol aldıklarını belirterek, "Esnafımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilk kez kurulacak olan Ünye Oto Galericiler Sitesi tapumuzu almış bulunmaktayız. Şu anda Ünye Belediyesi ile birlikte istişareler içerisinde arazi alanımızın imar aşamasıyla ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra Ünye Oto Galericiler Sitesi alanında 70 dükkan sayısı düşünüyoruz" dedi.

"Devletimizin aldığı kararı destekliyoruz"

Ünye Oto Galericiler Sitesi çalışmalarının tamamlanması sonrası Ticaret Bakanlığı'nın kanununda ev ve bina altlarında galericilik yapılmayacağını, devletin bu yönde aldığı kararı desteklediklerini ifade eden Kokuroğlu, "Bizim Ünye Oto Galericiler Sitesi çalışmamıza yönelik girişimlerde bulunmamızın nedenlerinden bir başka yönü ise Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulayacak olduğu kanunla alakalıdır. Yani binaların altında galeri gibi iş yerlerinin kaldırılarak, kurulacak galericiler sitesine taşınması olayı mecburi olacaktır. Biz bu kanunu ve devletimizin almış olduğu kararı destekliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

YORUMLAR
500
Galerici esnafı site içerisine noter istiyor Galerici esnafı site içerisine noter istiyor Jandarmadan 776 internet sitesine erişim engellendi Jandarmadan 776 internet sitesine erişim engellendi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünye, oto galericiler sitesine kavuşuyor - Son Dakika

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