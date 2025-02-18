Uraloğlu'ndan İsrail Bakanına Protesto - Son Dakika
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Ekonomi

Uraloğlu'ndan İsrail Bakanına Protesto

Bakan Uraloğlu, Fas'taki konferansta İsrail Bakanı Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

18.02.2025 18:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ta düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda katıldığı "Bakanlar Oturumu"ndaki konuşmasının ardından, söz alan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

Uraloğlu, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"nda gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, yol güvenliğinin sadece ulaşım meselesi olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma sorunu olduğunu söyledi.

Bakanlığın, güvenli altyapı ve akıllı ulaşım sistemleri alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, "22 yılda yaklaşık 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık ve kazalarda can kaybını yüzde 80 azalttık. Sıkı denetim ve sürücü bilinçlendirme programlarını geliştirerek trafikte bilinç oluşturduk. Dijital takografı ülkemizde yaygınlaştırdık, 15 yıldır kullanıyoruz, dünyada 4. üretici ülkeyiz." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin acil müdahale ve kaza sonrası bakım noktasında mesafe aldığını vurgulayarak, söz konusu tecrübeleri paylaşmak için işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Türkiye'de, son 20 yılda yaşanan trafik kazalarındaki can kaybı oranında önemli düşüş görüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmak olmalıdır. Sürdürülebilir finansmana ulaşmamız lazım. Teknoloji ve dijitalleşmeden sonuna kadar yararlanmamız gerekiyor. Altyapı yatırımları çok pahalı. Hem onları ve hem de araçları akıllandırmamız lazım, yani yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Yol güvenliği ulusal bir mesele değil, bölgesel ve küresel bir meseledir. Bu anlamda Marakeş Deklarasyonu'nu canı gönülden destekliyoruz, sonuna kadar işbirliği yapacağız. Unutmayalım, her hayat değerlidir ve her trafik kazası önlenebilir."

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, Pakistan ile Katar'ın da aralarında olduğu ülke temsilcilerinin yer aldığı oturumda konuşan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uraloğlu'ndan İsrail Bakanına Protesto - Son Dakika

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