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Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi Adıyaman'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi Adıyaman'da Tanıtıldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen 'Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi' Adıyaman'da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticileri, Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya gelmek amacıyla proje kapsamında stant açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, üreticilere destek olduklarını belirtirken, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da Adıyaman'ın ürünlerini desteklemek için burada olduklarını ifade etti. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise dayanışmanın önemine vurgu yaparak, üretimin satışa dönüşmesi için sıkı dayanışma içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi Adıyaman\'da Tanıtıldı
25.01.2024 - 13:09,
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Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında üreticiler, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) stant açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, burada yaptığı konuşmada, depremlerde üreticilerin telef olan hayvanlarının yerine yenisini verdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"31 Aralık itibarıyla depremlerden etkilenen 11 ilde üreticilerimizin büyükbaş, küçükbaş ve arılı kovan dahil ne kaybettiyse yerine verdik, buna ek olarak üreticilerimizin üretimini devam ettirebilmesi için yeminden tutun arıcılarımızın şekerine kadar devletimiz ücretsiz verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının sizlerin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Güvenilir Tarım Platformu'da bizim bu ürettiğimize aracılık yaparak zincir market ve nerede pazarlanması gerekiyorsa onu yapacağımıza emin olabilirsiniz."

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentin yapı stokunun yüzde 60'ından fazlasının yıkıldığını söyledi.

Üreticilerin yanında olduklarını belirten Torunoğlu, "6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımdan nasibini alan iller arasında Adıyaman da vardı. Çok sayıda üreticimiz var. Bugün onlara destek olmak için hem zincir marketlerimizin hem e-ticaret platformlarımızın çok ciddi kurumlarımızın inşallah stantlarında sanal mağazalarında Adıyaman'ın ürünlerini görmek için buradayız." diye konuştu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da üreticilerle sıkı dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.

*Üreten Yöre Üreten Türkiye" toplantısının ikincisini Adıyaman'da yaptıklarını dile getiren Toprak, "Güvenilir Ürün Platformu çok sayıda sivil toplum liderinin desteklediği bir platform. Yapmak istediği şey farkındalık oluşturmak. Biz sıkıntılı süreçte dayanışmayı çok iyi başarıyoruz. Burada bir üretim var ve bu üretimin satışa dönüşmesi mümkün. Dayanışma, üretim, üretimin satışa dönüşmesi gerek. Başka türlü ayağa kalkmamız mümkün değil. Onun için daha sıkı dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.

Programa, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sosyal Zincir Yetkilisi Hülya Demirbaş Yelmen, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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