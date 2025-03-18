Uşak\'ta 2025\'te Toplam Araç Sayısı 177 Bin 328

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 177 bin 328 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 177 bin 328 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 177 bin 328 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 81 bin 276, minibüs 2 bin 244, otobüs bin 367, kamyonet 22 bin 195, kamyon 4 bin 591, motosiklet 42 bin 718, özel amaçlı 480 ve traktör sayısı da 22 bin 457 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,11 kişi, otomobil başına ise 4,61 kişi olarak belirlendi. - UŞAK