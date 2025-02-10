UTTS\'ye Karşı Asılsız İddialar Rant Kavgası

Ekonomi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, son dönemde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne yönelik başlatılan karalama kampanyasının tamamen hayal ürünü iddialara dayandığını vurgulayarak, "Burada yaşanan maliyet tartışması değil, gerçekte rant kavgasıdır" dedi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) yönelik son dönemde ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel bir haber kanalına konuk olan Okumuş, akaryakıt istasyonlarında otomatik plaka tanıma ve taşıt kimliklendirme yoluyla kaçak akaryakıt kullanımını önlemeyi, vergi kaybını azaltmayı ve sektörde daha şeffaf bir denetim mekanizması oluşturmayı hedefleyen UTTS'nin, Türkiye'de trafikte olan 29 milyon araçtan, ticari olan, yani akaryakıt giderleri vergi indiriminde gösterilen 8 milyon aracı kapsadığını belirtti.

Bu 8 milyon araçtan 4 milyonu aşkın bölümüne sistem montajlarının tamamlandığına dikkat çeken Okumuş, 12 bin 600 akaryakıt bayisinin 11 bin 300'ünde satın alma işlemlerinin yapılarak montajların başladığını, 2 bin küsurunda montaj işlemlerinin 6 hafta içinde tamamlanacağını kaydetti. Okumuş, Anadolu genelinde, 3 bin litrenin altında satış yapan küçük istasyonların UTTS'ye geçiş masraflarının karşılanması için PÜİS olarak bir fon oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

"Dış satışların izni kalkınca tartışma başladı"

Okumuş, akaryakıt sektörünün geleceğinin çalınmasına engel olacak UTTS'ye yönelik asılsız eleştirilerin arkasında, 1 Ocak 2025 itibariyle yasaklanan istasyon dışı akaryakıt satışlarından rant sağlayan çevrelerin olduğunu vurguladı. Yeni yasayla şantiye, maden ocağı, tır garajı gibi yerlerdeki depolara alınan dökme akaryakıtlara yasak getirildiğini ifade eden Okumuş, "Bu noktalarda kullanılan araçlar da UTTS'ye dahil edilecek, yoksa bu araçları kullanan şirketler akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterip, vergi indiriminden yararlanamayacak. Kısaca kayıt dışı akaryakıt alınacak nokta kalmayacak" diye konuştu.

"Tamamı yerli ve milli"

İmran Okumuş, son dönemde ortaya atılan 'UTTS İsrail üretimi' şeklindeki iddiaları da kesin bir dille reddetti. Sistemde kullanılan çip ve parçaların tamamının Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Okumuş, kullanılan yazılımın da Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirtti. Türkiye'de taşıt tanıma sisteminin bahsi geçen 8 milyon araçta 27 yıldır kullanıldığına dikkat çeken Okumuş, "Bu sistemin parçaları tek bir firma tarafından satılıyordu, maliyeti de 30 dolardı. Bunu kimse konuşmadı. UTTS'ye yönelik eleştiriler tamamen rantçıların oyunu" dedi. Okumuş son olarak, PÜİS yöneticilerinin haftalardır Türkiye genelinde akaryakıt istasyonu sahipleriyle UTTS'ye ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek, sistemin sektörlerine ve Türkiye'ye sağlayacağı faydaları anlattıklarını kaydetti. - İSTANBUL