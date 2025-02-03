Uzay Hayali: 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli Öğrencilerle Buluştu

Ekonomi

İstanbul'da Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeselini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden izledi.

TEV Abdullah Nezahat Erboz İlkokulu'nda yapılan gösterimde 6'ncı sınıf öğrencilerinden Melinay Tezgel, AA muhabirine, belgeseli izleyene kadar astronot olmayı hiç düşünmediğini, hep doktor ya da avukat olmak istediğini ama belgeseli izledikten sonra bunun da mümkün olabileceğini fark ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Ayaz Yaşar da uzaya giden en genç astronot olmak istediğini belirterek, "İnşallah bir gün bana da bir şans verirsiniz." dedi.

Ece Özel ise "Alper Gezeravcı ilk Türk astronot oldu. Öğretmenimiz bize onunla ilgili minik bir belgesel anlattı. Uzaya yolculuk ederken tam 14 gününü harcadı ve ben de astronot olmak için onun peşinden gitmek istiyorum." diye konuştu.