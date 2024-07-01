Kadın girişimci yaban mersini ihracatını 7 ülkeye genişletti

Ekonomi

Geçtiğimiz yıl 66 dönüm üzüm arazisine kurduğu yaban mersini bahçesiyle 55 ton ürün elde eden ve 3 ülkeye ihracat yapan kadın girişimci bu yıl 7 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Topraksız tarımla yetiştirilen yaban mersinleri hem Alaşehir için üzüme alternatif yeni bir ürün hem de tarım işçilerine ek gelir kapısı oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki kadın girişimci dünyaca ünlü Sultaniye Üzüme alternatif ürün olarak yetiştirmeye başladığı yaban mersini ile dünyaya açıldı. 30 bin saksıda topraksız tarım yapan ve geçtiğimiz yıl ilk ürününü alan kadın girişimci Pınar Ünsal Atıcı bu yıl hasadına başladığı yaban mersinlerini Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere göndermeye başladı. Geçtiğimiz yıl ilk hasadını yaptığı yaban mersininden 55 ton ürün elde eden Pınar Ünsal Atıcı, hedefinin bu yıl bu rakamı aşmak olduğunu belirtti.

Yurt dışında tanıştığı yaban mersinini dünyaca Ünlü Sultaniye üzümüne alternatif ürün olarak üretimine başlayan Pınar Ünsal Atıcı, Alaşehir'de 66 dönüm arazi aldı. Bu arazide 30 bin saksı içinde yaban mersini yetiştirmeye başladı ve geçtiğimiz yıl ilk hasadında 55 ton ürüne ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Hedeflerinin geçtiğimiz yıl elde edilen 55 tonluk rekolteyi aşmak olduğunu kaydeden Atıcı, geçen yıl 3 ülkeye ihracat yaptıklarını bu yıl ise şimdiden ihraç edilen ülke sayısının 7'ye yükseldiğini anlattı.

"Süper bir gıda"

Yaban mersini meyvesinin çok sayıda faydası olduğunu aktaran Pınar Ünsal Atıcı, "Hem antioksidan değerinin, hem de besleyici özelliklerinin yüksek oluşu, çocuklarımızın gelişimi için faydalı. Kalp damar sertliğini önleyici, şeker düzenleyici bir meyve oluşuyla süper bir gıda. Bu nedenle hepimizin bol bol tüketmesi gerektiği bir meyve. Fakat Türkiye'de yetiştiriciliği az. Biz buna bir öncülük etmek istedik. Alaşehir'de ilk kez üretim yapan biz olduk. Topraksız tarımda Alaşehir için bir ilk oldu. Daha önce toprakta yetişen üzüm, zeytin gibi mahsullerin yanına, topraksız tarımda saksıda yetişen yaban mersinini de Alaşehir'in ürünleri içerisine eklemiş olduk. 60 dönümün üzerini siyah örtülerle kapattık. Bunun amacı toprakla bağı tamamen kesmek, çünkü biz saksıda yetiştiricilik yapıyoruz. Topraktan gelebilecek yabani ot ve benzeri problemleri yok edebilmek için bu örtüyü kullandık. Topraksız tarım yapıyoruz, saksılarda toprak yerine torf karışımı var. İçerisinde belli oranlarda Hindistan cevizi kabuğu, cocopeat ve torf bulunuyor. Bu karışım yaban mersininin sevdiği bir asidik ortamı sağlıyor. 30 bin saksının kapladığı alanın üzerini tamamen tül sistemiyle örttük. Bu tül hem doludan koruyor hem de gri rengi sayesinde Yaban Mersininin sevdiği loş ortamı sağlıyor. Tam otomatik bir sulama sistemimiz var. Her saksıya gübre ve su karışımı çemberler vasıtasıyla iletiliyor" dedi.

İkinci hasat

Alaşehir'in ilk ve tek yaban mersini bahçesinde bu yıl ikinci hasada başladıklarını kaydeden Atıcı, "Mayıs ayı başından temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Burada günde 160 ile 200 kişi arasında işçi çalıştırıyoruz. Kadınlarımız elleriyle tane tane meyveleri topluyor. Erkekler dolan kasaları gölgeye çekiyor. Hasat sabahtan öğleye kadar sürüyor. Topladığımız ürünün çoğunu ihracata yönelttik. Geçen yıl 55 ton ürün almıştık, bu yıl ki hedefimiz bu rakamı aşmak. Şu an çok güzel gidiyor. İklimde bize yardımcı oluyor. İhracat sevkiyatlarımızı uçakla gönderiyoruz. Alaşehir'de gümrük işlemleri tamamlanıyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Sonra hava limanından ilgili ülkelere gönderiyoruz" diye konuştu.

"İhracat yapılan ülke sayısı arttı"

Geçtiğimiz yıl 3 ülkeye yapılan ihracat şu anda 7 ülkeye çıktı. Ülke sayısının artacağını tahmin ediyoruz." diyen Atıcı, "Bu sene Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere gönderiyoruz. Şu ana kadar geri dönüşler çok olumlu, müşteri memnun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yaban mersini yetiştirildiğini bilmiyorduk"

Müşterilerinin, "Türkiye'de yaban mersini yetiştirildiğini bilmiyorduk" dediklerini ve şuanda yaban mersinine adeta abone olduklarını anlatan Atıcı, "Yaban mersininin ülkemizde yetiştirildiğini bilmeyen müşteriler, şu anda abonesi oldular. Tekrar tekrar sipariş istiyorlar, bu bizim için büyük bir kıvanç. Her gün sabah toplanmaya başlıyor. Saat 13.00'te biten toplama işleminden sonra, işletmede soğuk havada dinlendirilerek, bir gün sonra 50 kadar işçi ile 125 gramlık şalalere paketleniyor. Aynı günün gecesi ürünlerimiz soğuk hava depolu kamyonlarla İstanbul Havalimanına gidiyor. Buradan da ihracat yaptığımız ülkelere doğru yola çıkıyor" dedi.

"İşçilerle aile gibi olduk "

Alaşehir'de çoğunlukla üzüm işçiliğine alışmış kadın işçilerin yaban mersini işinde çok güzel bir uyum gösterdiklerini anlatan Atıcı, "Her gelen işçi işi seviyor ve bağlılık gösteriyor. Buda beni çok mutlu ediyor. Burada işçi kadınlarımızla bir aile gibi oluyoruz. Aile hayatlarımızda sorunlarımızı paylaşıyoruz. Burada hasat bir şenlik içinde geçiyor" diye konuştu.

İşçiler işlerini severek yapıyor

Yaban Mersini toplama işine işçi getiren dayıbaşı Özgül Tağ, "Geçen yıl yaban mersini işine başladığımızda acaba bu meyveyi sevdirip toplatabilir miyim diye korkarak küçük bir kadro ile başladığımız bu işe şu anda 150'yi aşkın işçi ile geliyoruz. Allah'a şükür ki herkes sevdi. Herkes birbirine bağlandı. Şimdi yaban mersini toplaması var dediğimde herkes buraya gelmek istiyor. Üzümü sanki bir anda unuttular" dedi.

Yaban mersini toplama işine gelen işçiler ise genel olarak düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Üzümden önce hasadı yapılan ve bizim için yeni bir iş alanı olan yaban mersini için, ilçemizde böyle bir meyvenin olması bizleri mutlu etti. Böyle bir yatırım yaptığı için, bizlere iş alanı açtığı için Pınar Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar sadece üzüm işine gidiyorduk. Burada da iş alanı açılması bizleri mutlu etti. Alaşehir ve çevresi için yeni bir iş sahası. Alaşehir'de üzümün dışında yeni bir ürün olan yaban mersini yetiştirdi. Dünyaca ünlü Sultani üzüm hasadından önce hasat edilmesi ile, arada kalan boşlukta bize yeni bir iş sahası açılıyor. Bizlere iş alanı açtığı için teşekkür ediyoruz." - MANİSA