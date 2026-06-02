Uzungöl'den nefret söylemine yasal düzenleme çağrısı

02.06.2026 10:26
Trabzon'un Uzungöl bölgesindeki turizm işletmecileri, sosyal medyada Arap turistleri hedef alan ayrımcı ve ırkçı paylaşımların bölge turizmine zarar verdiğini belirterek, bu tür nefret söylemlerine karşı daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması için hükümete çağrıda bulundu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de faaliyet gösteren işletmeciler, son dönemde özellikle sosyal medyadan Arap turistleri hedef alan ayrımcı ve ırkçı paylaşımların bölge turizmine zarar verdiğini belirterek yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, Trabzon ve Uzungöl'ün sadece bölge ekonomisinin değil, Türkiye turizminin de stratejik merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Akyüz, "Trabzon ve Uzungöl her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan turizm merkezleridir. Özellikle Körfez ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerimiz yıllardır bölgemizin turizm hareketliliğine önemli katkılar sunmaktadır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren binlerce vatandaşımızın geçimi doğrudan bu hareketliliğe bağlıdır" dedi.

Son dönemde sosyal medya platformlarında yabancı turistleri hedef alan nefret söylemlerinin ve ayrıştırıcı paylaşımların arttığına dikkat çeken Akyüz, bu durumun yalnızca belirli bir kesimi değil, Türkiye'nin turizm markasını da olumsuz etkilediğini ifade etti. Akyüz "Türkiye misafirperverliğiyle dünyada örnek gösterilen bir ülkedir. Ancak sosyal medyada yapılan sorumsuz paylaşımlar ülkemizi ziyaret etmeyi düşünen turistler üzerinde olumsuz algı oluşturmakta, yılların emeğiyle oluşturulan turizm imajımıza zarar vermektedir. Birkaç kişinin yaptığı ayrımcı paylaşımın bedelini esnafımız, işletmecimiz, çalışanlarımız ve bölge ekonomimiz ödemektedir" şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Akyüz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara, milletvekillerine ve devlet kurumlarına çağrıda bulunarak, turizmi hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı içeriklerle ilgili daha caydırıcı yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akyüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Turizm, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında stratejik sektörlerden biridir. Uzungöl, Trabzon ve Doğu Karadeniz sadece bölgenin değil ülkemizin dünyaya açılan önemli vitrinlerinden biridir. Hiç kimsenin sosyal medya üzerinden bir milleti veya toplumu hedef alarak ülkemizin turizmine zarar verme hakkı yoktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili kurumlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Turizmi korumak, istihdamı korumaktır; esnafı korumaktır; ülke ekonomisini korumaktır. Turizme zarar veren her söylem, Türkiye ekonomisine zarar vermektedir." - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzungöl, Trabzon, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
