VakıfBank'tan ilk çeyrekte 3 milyar 2 milyon TL net kar - Son Dakika

VakıfBank, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 2 milyon TL net kar elde etti.

Banka, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon TL'ye yükselten VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olma konumunu güçlendirerek sürdürüyor.

Aynı dönemde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 865 milyar TL destek veren Banka, ilk çeyrekte ulaştığı 5 milyar 75 milyon TL brüt karından 2 milyar 73 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 3 milyar 2 milyon TL net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişten aldıkları güçle milli ekonominin bugünü ve geleceğine destek vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Banka'nın nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 53 artarak 865 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Ülkemiz büyümesinin lokomotifi olan üretim ve ihracat alanı başta olmak üzere stratejik sektörlere kullandırdığımız ticari kredilerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 51 artarak 513 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 43 artışla 643 milyar TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 53 artışla 1,1 trilyon seviyesini aştı. Kur korumalı TL mevduat ve döviz dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı ürün grubuyla TL birikimleri için farklı alternatifler sunuyoruz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı ilk devreye alan bankalardan biri olduktan hemen sonra, döviz ve altın hesabı olanlara yönelik Dövizden ve Altında Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı hizmete sunduk. Bu iki ürün grubunda 100 milyar TL barajını aşan Bankamız, TL birikimlere destek vermeye farklı ürün gruplarıyla devam ediyor. YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. Son olarak da fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı hizmete sunduk."

Üstünsalih, tüm dijital platformlarda müşterilerin kullanımına açık olan bu yenilikçi ürünler sayesinde TL mevduatlarının çeyreklik bazda yüzde 36 artarak 346 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

"Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçti"

Toplam mevduatlarının yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçtiğini belirten Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"VakıfBank; uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından. TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları politikalarına sürdürülebilirlik yaklaşımını uygulayan ilk Türk bankası olma mutluluğunu yaşadık. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2021 yılında yayımlanan '55'e Uyum Paketi' çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması karbon yoğun 5 sektör (çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum) için 2023 yılından itibaren emisyon raporlaması yükümlülüğü ve 2026 yılından itibaren karbon yoğun sektörlere karbon vergisi ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Bankamız, söz konusu karbon vergisinin, AB ülkelerine ihracat yapan ve düşük karbonlu üretim yöntem ve teknolojilerine geçiş yapamayan üreticilerin geçiş risklerini göz önüne alarak çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler için ayrılan beklenen kredi zarar karşılıklarını TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde arttırmıştır.

Bununla beraber yenilenebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamına giren, dolayısıyla öngörülebilir bir fiyat tarifesi üzerinden belirli bir süreyle alım garantisi verilen yenilenebilir enerji üreticilerine kullandırılan kredilerin geri dönüşü ve temerrüt olasılığı üzerinde oluşan olumlu etki dikkate alınarak ilgili müşteriler için ayrılan beklenen kredi zararları yine TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde düşürülmüştür."

Üstünsalih, bu sayede yenilenebilir enerji üretimine destek veren müşterilerin çevreye sağladıkları olumlu etki dikkate alınarak tüm süreçlerde bu müşterilerin pozitif ayrışmasının sağlandığını kaydetti.

"Her segmentte müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunuyoruz"

Abdi Serdar Üstünsalih, dijital bankacılıktaki yetkinliği ile müşterilerinin yoğun olarak kullandığı Online Vergi Tahsilat (API), Gümkart, SMS Gümrük hizmetleriyle dış ticaret ve nakit yönetimi süreçlerinde birçok ilke imza atan VakıfBank'ın geliştirdiği yenilikçi ürünlere işaret ederek, 2021 yılında parçası oldukları Türk Ticaret Zinciri projesinin ilk fazının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Her segmentte müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunduklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu ilk fazda nakit yönetimi ödemelerinden sonra oluşan vergi ödemesi ve Gümrük Vergi Tahsil Alındısı (GVTA) belgesi test verileriyle blokzincir ağına yazıldı. Blokzincir teknolojisinin, birçok belge üretimine gerek duyulan dış ticaret sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim trafiğini azaltarak veri paylaşımını daha şeffaf, izlenebilir, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir hale getireceğine inanıyoruz. Platforma ithalatçı ve ihracatçı firmalardan antrepo işletmelerine dış ticaretin tüm aktörlerinin dahil edilmesiyle birlikte gerçek etkinin yaratılmasını bekliyoruz. Ayrıca, kısa süre önce şirketlere nakit yönetiminde kolaylık sağlayan yeni ürünümüz olan Pratik Tahsilat hizmetini devreye aldık. Pratik Tahsilat ile işletmelerimizin manuel tahsilattan kaynaklanan operasyonel iş yükü ortadan kaldırılacak, günlük tahsilat raporu gönderimi ile nakit akışı yönetimleri kolaylaştırılacak ve tüm tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesi sağlanacak. Bireysel müşterilerimize yönelik bir inovatif ürünümüz de birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini desteklemeyi hedefleyen dijital kumbara Vibox oldu."