Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı - Son Dakika
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Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı

10.06.2022 13:42

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı Vali Yılmaz: "450 bin dekar alandan yaklaşık 200 bin ton buğday elde ediliyor" "Biz her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" Osmaniye'de devam eden buğday hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp kolları...

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı

Vali Yılmaz: "450 bin dekar alandan yaklaşık 200 bin ton buğday elde ediliyor"

"Biz her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız"

OSMANİYE - Osmaniye'de devam eden buğday hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp kolları sıvadıktan sonra tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Hasat sonrasında gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, 450 bin dekar alandan yaklaşık 200 bin ton buğday elde edileceğini söyledi.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de buğday hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Nohuttepe Köyü'nde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, bereketli hasatlar diledikten sonra ceketi çıkarıp kolları sıvadıktan sonra tarlaya girdi. Biçerdövere binen Vali Yılmaz, bir süre buğdaya hasadı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kent genelinde 450 bin dekara buğday ekimi yapıldığının altını çizen Vali Yılmaz, yaklaşık 200 bin ton da verim elde edileceğini söyledi.

Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün buğdaya hasadına katıldık. Osmaniye genelinde yaklaşık 450 bin dekar alanda buğday ekimi yapılmaktadır. 450 bin dekar alanda da yaklaşık 200 bin ton buğday elde edilmektedir. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bugün de bu amaçla geldiğimizi ayrıca çiftçilerin her ne sorunu olursa olsun çözüm üretme konusunda yanlarında olduğumuzu biliyorlar, bilmeleri açısından da buradayız. Biz her zaman da çiftçilerimizin yanlarında olacağız" diye konuştu.

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı

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İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı Didim Belediye Başkanı Atabay'dan İlk Buğday Hasadı Didim Belediye Başkanı Atabay'dan İlk Buğday Hasadı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali kolları sıvadı, tarlaya girip biçerdöverle buğday hasadı yaptı - Son Dakika

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