Vali Öner, 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ile 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika

Vali Öner, 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ile 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

ARDAHAN Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ulusal ve yerel marketler ile depolarda ayçiçeği yağı ürünlerinde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Vali Öner, gıda denetim görevlileriyle birlikte gerek salgın dönemi, gerekse Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla hammadde mamul fiyatlarında ve temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde yaşanan hareketlilik dolayısıyla marketlerde oluşabilecek fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek amacıyla ulusal ve yerel marketler ile bu marketlere ait depolarda stok denetimi yaptı.

Reyonlarda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı ayçiçeği yağı başta olmak üzere diğer gıda ürünlerinin yer alıp almadığını kontrol eden Vali Öner, market işletmecilerinden fiyat ve stok durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan denetimlerde marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemleyen Vali Öner, Ardahan'da stok konusunda sorun olmadığını, yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.