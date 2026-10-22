Van Çatak'ta bal hasadında 40 üreticiye verilen 800 kovanın artırılması istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Çatak'ta bal hasadında 40 üreticiye verilen 800 kovanın artırılması istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde karakovan balı hasadı yapıldı; Van Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 40 üreticiye toplam 800 arılı kovan hibe edildi. Çatak Ziraat Odası Başkanı Kemal Kaya, desteklerin artırılmasını ve gelecek sezon 80 çiftçinin yararlanmasını istedi.

Van'ın Çatak ilçesinde, doğal bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarda arıların ürettiği karakovan balının hasadı gerçekleştirildi.

Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi'nde arıcılık yapan İhsan Sema'ya ait karakovanlarda bal hasadı yapıldı. Bölgenin zengin florasından yararlanan arıların ürettiği balın hasadına katılan protokol üyeleri, üreticiyle bir araya gelerek arıcılık faaliyetleri ve bal üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Arıcılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı ilçede, üreticilere yönelik destekleme çalışmaları da sürüyor. 2026 yılında kayıtlı arıcılık işletmesi sayısı 208'e ulaşırken, ilçede yıllık yaklaşık 350 ton bal üretildiği belirtildi. Ayrıca farklı illerden Çatak yaylalarına gelen yaklaşık 100 gezginci arıcılık işletmesinin ise kovan tespitleri gerçekleştirildi. Van Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ise ilçedeki 40 üreticiye 20'şer adet olmak üzere toplam 800 arılı kovan hibe edildi.

Hasat programında konuşan Çatak Ziraat Odası Başkanı Kemal Kaya, arıcılık sektörüne sağlanan desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek ve bal hasadına katılmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Kaya, "Bugün burada çiftçimizi ziyaret ederek karakovan bal kesimi programına katıldık. Öncelikle Van Valimize çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde 40 çiftçimize 20'şer adet arılı kovan verildi. Bu projelerin vatandaşlarımıza büyük fayda sağladığını gördük. Desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda 40 değil, 80 çiftçimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz" dedi.

Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha iyi gelir elde etmesinin önemine değinen Kaya, "Yeni atanan İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklere bizleri davet ederek çiftçilerimizin sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyor. Üreticilerimizin sorunlarının çözülmesi, arıcılığın daha da geliştirilmesi ve balımızın daha kaliteli, daha iyi fiyatlarla pazarlanması için gayret göstereceğiz. Kaymakamımızın da destekleriyle güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Emeği geçen bütün idarecilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ceyhan Salçuk ise ilçedeki bal hasadına protokol üyeleriyle birlikte katıldıklarını belirterek, "Bugün kaymakamımız ve mülki idare amirlerimizle birlikte çiftçilerimizin bal hasadına katılmış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı valimize, kaymakamımıza ve mülki idare amirlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program, karakovanların açılarak bal hasadının gerçekleştirilmesi ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik de katıldı.

Kaynak: İHA
Kemal KayaEkonomiÇatakYaşamÇevreDoğaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:37
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:15
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:57:43. #7.13#
SON DAKİKA: Van Çatak'ta bal hasadında 40 üreticiye verilen 800 kovanın artırılması istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei