Van çevre yolunun temeli yarın atılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Van çevre yolunun temeli yarın atılacak

10.06.2022 11:16
Van çevre yolunun temeli yarın atılacak

Ulaşımın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da sağlayacak Van çevre yolunun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

Ulaşımın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da sağlayacak Van çevre yolunun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde şantiyelerdeki çalışmaların 7/24 devam ettiği belirtildi.

Söz konusu projelerden birinin de Van çevre yolu olduğu ifade edilen açıklamada, projede temelin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla yarın atılmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada, Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan Van çevre yolunun 41 kilometre olduğu aktarıldı.

Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevre yolunun, Kurubaş mevkisinde Hakkari yoluna, Beyüzümü mevkisinde Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yoluna bağlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Van olmak üzere bölgedeki merkezlerin uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevre yolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak. Ulaşımın yanı sıra ticaret ve yerleşimi de hareketlendirecek Van çevre yolu, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak."

YORUMLAR
500
Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı Kırgızistan'ın en büyük hidroelektrik santralinin temeli atıldı Kırgızistan'ın en büyük hidroelektrik santralinin temeli atıldı Esenbey'de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı Esenbey'de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van çevre yolunun temeli yarın atılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van çevre yolunun temeli yarın atılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement