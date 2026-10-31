Van'da inci kefaline ilgi sürerken kilosu 150 liradan satılıyor - Son Dakika
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Van'da inci kefaline ilgi sürerken kilosu 150 liradan satılıyor

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Van\'da inci kefaline ilgi sürerken kilosu 150 liradan satılıyor
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Van\'da inci kefaline ilgi sürerken kilosu 150 liradan satılıyor
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Van'da balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda çeşitlilik artarken vatandaşların ilk tercihi Van Gölü'nün inci kefali oluyor. İnci kefalinin kilosu geçen yılki fiyatla 150 liradan, palamudun tanesi ise 130 liradan satılıyor.

Van'da balık tezgahlarında deniz ürünlerinin çeşitliliği artarken, vatandaşların tercihi Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinden yana oluyor.

Van'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda hareketlilik yaşanıyor. Şehir merkezindeki balık tezgahlarında Akdeniz, Karadeniz ve diğer bölgelerden getirilen çok sayıda deniz ürünü satışa sunuluyor. Tezgahlardaki çeşitlilik ve ürün bolluğu dikkat çekerken, tüketicilerin tercihi ağırlıklı olarak Van Gölü'nün soğuk sularında yaşayan inci kefalinden yana oluyor. Balıkçı esnafı, bölge halkının ve kenti ziyaret eden turistlerin inci kefaline gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

İnci kefalinden sonra bu yıl hem bol hem de fiyatı uygun olan palamuta ilgi duyuluyor. Palamut bu yıl tanesi 130 liradan satışa sunulurken, inci kefali kilogramı geçen yıla oranla değişmeyerek 150 liraya satışa sunuluyor. İleriki günlerde avlanma bolluğuna göre fiyatlarda değişiklik göstereceği belirtiliyor.

"ilk tercihimiz Van balığımız olan inci kefali"

İHA muhabirine konuşan balıkçı esnafı Alihan Kırmızıkaya, yaklaşık 20 yıldır bu mesleği severek sürdürdüğünü belirterek, sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşların özellikle inci kefaline yöneldiğini söyledi. Van balığının dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşamasının bölge halkının ilgisini artırdığını ifade eden Kırmızıkaya, "Şu an balık sezonumuz açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte ilk tercihimiz Van balığımız olan inci kefali. Çünkü inci kefali dünyada tek ve Vanlıların en çok ilgi gösterdiği balık türlerinin başında geliyor. Ondan sonra deniz ürünleri tercih ediliyor" dedi.

Deniz ürünlerinde bu yıl palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların daha çok palamudu da tercih ettiğini dile getiren Kırmızıkaya, "Ancak palamut şu an göç etmeye başladı ve azaldı. Bolluk döneminde tanesini 80-100 liradan sattığımız palamudun fiyatı şu an 130 liraya yükseldi. Palamudun göç etmesi ve bolluk döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatların peyderpey biraz daha artabileceğini düşünüyoruz. Şu an tezgahlarımızda 250 liradan hamsi ve istavrit, ayrıca alabalık ve diğer deniz ürünleri bulunuyor. Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte balık çeşitliliğimizi artıracağız. Şu an havalar henüz yeterince serinlemediği için deniz ürünlerinin çeşitlerini de ilerleyen dönemde daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Geçen yılki fiyat üzerinden satış yapıyoruz"

İnci kefalinin lezzetinin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde havaların soğumasıyla daha da artacağını belirten Kırmızıkaya, "Van balığımız ise 1-2 ay sonra, havaların biraz daha soğumasıyla birlikte yağlanacak ve lezzeti daha da artacak. Vatandaşlar özellikle inci kefalini fırında tercih ediyor. Fırında oldukça güzel oluyor. Bunun yanı sıra kızartmasını ve tavada pişirilmesini de yapıyoruz. Hamsi, istavrit ve diğer küçük balıkları genellikle yağda pişirmeyi tercih ediyoruz. Büyük balıklarda ise ilk tercihimiz fırın oluyor. İnci kefalinin kilogram fiyatı şu an 150 lira. Geçen yılki fiyat üzerinden satış yapıyoruz. Palamudun bol olması, Van balığının fiyatını da bir miktar uygun tutmamızı sağladı. Ancak palamut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte inci kefalinde de küçük bir fiyat değişikliği olabilir. Balık bol çıkarsa 150 liradan satışa devam edeceğiz. Ancak av miktarının azalması durumunda fiyatlarda bir miktar artış yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Van GölüEkonomiYaşamVanSon Dakika

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