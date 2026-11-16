Van'da kar erken yağdı, Sobacılar Çarşısı'nda sac soba imalatı yoğunlaştı - Son Dakika
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Van'da kar erken yağdı, Sobacılar Çarşısı'nda sac soba imalatı yoğunlaştı

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Van\'da kar erken yağdı, Sobacılar Çarşısı\'nda sac soba imalatı yoğunlaştı
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Van\'da kar erken yağdı, Sobacılar Çarşısı\'nda sac soba imalatı yoğunlaştı
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Van'da beklenenden erken etkili olan kar yağışının ardından Sobacılar Çarşısı'nda soba satışları, imalat ve tamir işleri yoğunlaştı. Doğal gaz bulunmayan kırsal bölgelerde kullanılan sac sobalara talep artarken esnaf, en çok tezek sobaların tercih edildiğini belirtti.

Van'da beklenenden erken etkili olan kar yağışının ardından Sobacılar Çarşısı'nda soba satışları, imalat ve tamir çalışmaları yoğunlaştı.

Van'da kış mevsiminin erken gelmesi vatandaşları hazırlıksız yakalarken, soba üretimi yapan esnaf ise sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Özellikle doğal gazın bulunmadığı kırsal bölgelerde kullanılan sac sobalar, kar yağışının ardından yoğun talep görmeye başladı. Sobacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf, bir yandan soba imalatını sürdürürken diğer yandan vatandaşların eski sobalarının bakım ve onarımını yapıyor.

İHA muhabirine konuşan soba imalatçısı Ferdi Akcan, sezonun bu yıl erken başladığını belirtti. Akcan, "Henüz aralık ayına girmeden kışın gelmesiyle birlikte, özellikle kar yağışının ardından soba satışlarımızda artış yaşandı. Şu anda satışlarımız iyi, yoğunluğumuz devam ediyor. Soba üreticileri olarak tam anlamıyla hazırlıksız yakalanmadık. Önceden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak vatandaşların çoğu yılbaşını bekliyordu. Kar yağışının beklenenden erken gelmesiyle birlikte soba talebi de erkene çekildi" dedi.

"En çok tezek sobaları tercih ediliyor"

İş yerlerinde hem soba imalatı hem de tamir işlemleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Akcan, "En çok talep gören ürünlerimizin başında tezek sobaları geliyor. Sac soba olarak da bilinen bu sobalar, özellikle doğal gazın bulunmadığı kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle köylerden gelen taleplerle soba satışlarımız devam ediyor. Sac sobaların imalatını yapıyoruz. Bunun yanı sıra turbo sobaların malzemelerini ve yedek parçalarını temin ederek değişim ve tamir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sac sobaların tamiri için de vatandaşlarımız sık sık iş yerimize geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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