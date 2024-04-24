Van'da kışlık lastik yoğunluğu geç başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da kışlık lastik yoğunluğu geç başladı

Van\'da kışlık lastik yoğunluğu geç başladı

Van'da havaların geç ısınması nedeniyle, kışlık lastik değişim yoğunluğu geç başladı. Nisan ayında havaların geç ısınması ve yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde düşmesi nedeniyle lastik değişimi yeni yapılmaya başlandı. Sürücüler, lastiklerini değiştirmek için gittiği oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Kışlık lastiklerin sıcak havalarda araca zarar verdiği ve yazlık lastik takmanın önemli olduğu vurgulandı.

24.04.2024 19:13
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Van'da kışlık lastik yoğunluğu geç başladı

VAN - Van'da havaların geç ısınması nedeniyle, kışlık lastik değişim yoğunluğu geç başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan itibariyle sona erdi. Van'da ise nisan ayında havaların geç ısınması ve yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde düşmesi nedeniyle lastik değişimi yeni yapılmaya başlandı. Yakıttan tasarruf etmek ve muhtemel olumsuzluklara karşı araçlarını korumak isteyen sürücüler, lastiklerini değiştirmek için gittiği oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, 1 Nisan itibariyle kış lastiği takma zorunluluğunun sona erdiğini hatırlattı. Çalışmalarının yoğun tempoyla devam ettiğini ifade eden Sancak, "Van'da 4 mevsim birlikte yaşanıyor. Daha önce kar yağardı sonra yağmur yağardı. Ancak son zamanlarda iklim değişikliği yaşanıyor. Halkımız da o yüzden lastik değişiminde biraz tedirgin oluyorlar. Ancak kışlık lastikleri erken değiştirilmeleri daha iyi olur. Bizler de lastik değişimi sırasında sensörlü supaplara çok dikkat ediyoruz. Robotik makinalarda itinayla söküyoruz. Önemli olan iş emniyetidir. Onlara çok dikkat ediyoruz" dedi.

"Sıcak havada kışlık lastik araca zarar verir"

Sıcak havalarda kışlık lastiklerin aracın performansını düşürdüğünü dile getiren Sancak, "Bu mevsimde kışlık lastik kullanmak araca zarar verir. Araçta ses çıkarır, yakıt tüketimini arttırır ve araçta titreme yapar. Araçlarına yazlık lastik takmalarını öneriyoruz. Lastik değişimlerini de güvenilir ve bilindik ustalardan yaptırmaları çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da kışlık lastik yoğunluğu geç başladı - Son Dakika

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