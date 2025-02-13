Vanlı Kadın Girişimcilik ile Dubai Çikolatasına Rakip - Son Dakika
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Ekonomi

Vanlı Kadın Girişimcilik ile Dubai Çikolatasına Rakip

Vanlı Kadın Girişimcilik ile Dubai Çikolatasına Rakip

Perihan Duman, Van'da ürettiği ganajlı fıstık ezmeli çikolata ile Dubai çikolatasına alternatif oldu.

13.02.2025 12:26
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Van'da Perihan Duman isimli kadın girişimcinin yaptığı ganajlı ve fıstık ezmeli çikolata, Dubai çikolatasına rakip oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Perihan Duman isimli kadın girişimci, eşinin çikolatayı çok sevmesinden dolayı bir çikolata imalathanesi kurdu. Proje çerçevesinde kurduğu imalathanede hem eşinin çikolata ihtiyacını karşılayan Duman, hem de istihdama katkı sağladı. Onlarca kişiye çikolata yapmayı öğreten Duman, daha sonra kooperatifleşerek kendi markasını oluşturdu.

Son dönemde Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında "çılgınlık" seviyesinde bir talep patlaması yaşanması karşısında harekete geçen Duman, ganajlı ve fıstık ezmeli Van çikolatasını üretti. Eşinin çikolatayı çok sevdiğinden dolayı bu sektöre adım attığını ifade eden Duman, "Eşim, her yemekten sonra illa çikolata ya da tatlı olmadan mutfaktan vazgeçmiyordu. Bu nedenle böyle bir imalathane düşündük" dedi.

Sevgililer Günü nedeniyle çikolataya yoğun bir talebin yaşandığını belirten Duman, "Sevgililer Günü yoğunluğu nedeniyle günler öncesinden üretim yapmaya başladık. Kırmızı ve kalp şeklindeki çikolatamızın içini dolgulu veya dolgusuz yaptık. Çikolatalarımız taze ve günlük üretiliyor. Yoğunluğumuz çok iyi" ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşanan Dubai çikolatası çılgınlığına da değinen Duman, "Dubai'nin çikolatası varsa bizim de Van çikolatamız var. Dubai'ye rakibiz. Dubai çikolatası içinde kadayıf, fıstık ezmesi var. Van çikolatasında ise ganajımız var, içi de bol Antep fıstıklıdır. Fiyatlarımız da 900 TL'den başlıyor. Bu lezzeti bu fiyata asla bulamazlar. Şu anda kamu kurumları ve kafelerden yoğun bir ilgi var. Herkesi çikolatalarımızdan tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vanlı Kadın Girişimcilik ile Dubai Çikolatasına Rakip - Son Dakika

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