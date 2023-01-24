Vatandaş zorda! Araç muayenesinden geçebilmek için ikinci el parçaya yöneldiler - Son Dakika
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Vatandaş zorda! Araç muayenesinden geçebilmek için ikinci el parçaya yöneldiler

24.01.2023 14:00

Hayat pahalılığı araç muayenesinden geçebilmek için vatandaşları farklı yollara itiyor. Osmaniye'de 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, müşterilerin sıfır parça almak yerine ikinci el parça tercih ettiğini söyledi. Hançer araç muayenesine gelen bazı kişilerin "Abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım" dediğini belirtti. Oto tamircisi "Biz de bu parçaların kirasını istiyoruz" dedi.

Osmaniye'de yaklaşık 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, piyasada fiyatların artması sonrasında vatandaşların sıfır yerine ikinci el parça sormaya başladığını aktardı.

"MECBUREN İKİNCİ EL PİYASASINA DÜŞMEK ZORUNDA KALIYOR"

Araç muayenesinden geçmek isteyen vatandaşlara parça kiralayan Hançer, "30 yıldır Osmaniye'de tamirciyiz. Esnaflık artık zor oldu, geçinmek her insan gibi bizim de artık yani geçinme oranlarımız biraz düştü. Ben tamir yapıyorum, adam ikinci el araç parçası soruyor bana. Sıfırını alamıyor adam yani bunun zor bir yanı yok, adamın durumunu anlamak lazım burada. Çünkü adam sıfırını, fiyat vererek konuşmak istiyorum, diyelim ki misal veriyorum 500 lira diyor, adam ikinci ele 200 lira diyor, mecburen ikinci el piyasasına düşmek zorunda kalıyor." dedi.

"ARAÇ MUAYENESİ İÇİN PARÇAYI KİRALIYORUZ"

Hançer sözlerini şöyle sürdürdü: "Muayenesi geliyor arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımız var, 'Abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Bunun kirasını istiyoruz biz işin açığı söyleyeyim. Yalan gibi gelebilir bazı insanlara belki de farklı bir şey için amacıyla gelebilir, doğru, gerçekten de yaptığımız şeyler var yani. Mesela adamın arabasının bazı malzemesi elimizde var, takıyoruz gönderiyoruz, muayeneden geçiyor, geri geliyor söküyoruz. Yani böyle bir şey de var."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Pamuk: Adama suç bulmayin millet para yetiştiremiyor napsin parça paralarindan haberiniz varmı bu ülkeyi bu hale getirenlere yazıklar olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • NURETTİN AVGIN: Tamirci kardeş, muayeneden geçsin diye kiralık parça takıyorum muayeneden sonra söküyorum diyorsun. Para kazanmak için insan canını hiçe sayarsan, bir gün o hiçe saydığın can senin de canın olabilir. Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır
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Osmaniye, Tragger, Selçuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş zorda! Araç muayenesinden geçebilmek için ikinci el parçaya yöneldiler - Son Dakika

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