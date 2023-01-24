Vatandaş zorda! Araç muayenesinden geçebilmek için ikinci el parçaya yöneldiler

Osmaniye'de yaklaşık 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, piyasada fiyatların artması sonrasında vatandaşların sıfır yerine ikinci el parça sormaya başladığını aktardı.

"MECBUREN İKİNCİ EL PİYASASINA DÜŞMEK ZORUNDA KALIYOR"

Araç muayenesinden geçmek isteyen vatandaşlara parça kiralayan Hançer, "30 yıldır Osmaniye'de tamirciyiz. Esnaflık artık zor oldu, geçinmek her insan gibi bizim de artık yani geçinme oranlarımız biraz düştü. Ben tamir yapıyorum, adam ikinci el araç parçası soruyor bana. Sıfırını alamıyor adam yani bunun zor bir yanı yok, adamın durumunu anlamak lazım burada. Çünkü adam sıfırını, fiyat vererek konuşmak istiyorum, diyelim ki misal veriyorum 500 lira diyor, adam ikinci ele 200 lira diyor, mecburen ikinci el piyasasına düşmek zorunda kalıyor." dedi.

"ARAÇ MUAYENESİ İÇİN PARÇAYI KİRALIYORUZ"

Hançer sözlerini şöyle sürdürdü: "Muayenesi geliyor arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımız var, 'Abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Bunun kirasını istiyoruz biz işin açığı söyleyeyim. Yalan gibi gelebilir bazı insanlara belki de farklı bir şey için amacıyla gelebilir, doğru, gerçekten de yaptığımız şeyler var yani. Mesela adamın arabasının bazı malzemesi elimizde var, takıyoruz gönderiyoruz, muayeneden geçiyor, geri geliyor söküyoruz. Yani böyle bir şey de var."