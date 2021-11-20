Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi

Metropoll Araştırma, ekim ayı anketinde seçmene "Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?" sorusunu sordu.

YÜZDE 55'İ "MUHALEFET DE ÇÖZEMEZ" DEDİ

Gelen yanıtlara göre, muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların yüzde 37, çözemeyeceğini düşünenlerin ise yüzde 55 seviyesinde olduğu görüldü. Ekim ayı anketi, Şubat ve Eylül ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında ise, seçmenin muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine yönelik güveninin azalmış olduğu görüldü.

"AK PARTİ ÇÖZEMEZ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 64.1

Metropoll anketine katılanların yüzde 64.1'i ekonomik sorunları AK Parti iktidarının çözemeyeceğine inanırken, yüzde 28.4'ü 'Ekonomideki sorunları bu iktidar çözer' diyor.