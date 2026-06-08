Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini tetikledi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek son iki ayın en dip seviyesini gören altın, yeni haftaya jeopolitik risklerin gölgesinde başladı. Pazartesi günü küresel piyasalarda ons başına 4 bin 300 doların hemen üzerinde dengelenme çabası öne çıktı.

KRİZ PİYASALARI SARSTI

İran’ın, Lübnan’daki askeri hareketliliğe misilleme olarak İsrail’e yönelik füze saldırısı başlatması bölgedeki kırılganlığı artırdı. İsrail ordusu füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıklasa da, krizin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji koridorunu tehdit etmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Basra Körfezi'nden yapılan enerji arzının kesintiye uğrama riski, küresel ölçekte enflasyonist kaygıları yeniden alevlendirdi.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın bir diğer önemli ayağını ise ABD'den gelen makroekonomik veriler oluşturuyor. Beklentilerden güçlü çıkan ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son çeyreğinde faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. İstihdam raporu öncesinde Aralık ayında bir faiz artışı olasılığı yüzde 50 olarak fiyatlanırken, güçlü verilerin ardından bu oran yüzde 70 seviyesine fırlayarak geçen hafta altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturdu.

İŞTE HAFTANIN İLK FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde yurt içi ve yurt dışı altın piyasalarında şu rakamlar takip ediliyor:

Ons Altın: Güne 4.329 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4.300 dolar, en yüksek ise 4.353 dolar seviyesini test etti. Ons altın şu sıralar 4.317 dolar seviyelerinde dengeleniyor.

Gram Altın: Yurt içinde güne 6.410 lira seviyesinden giriş yapan gram altın, gün ortasında en düşük 6.373 lira ve en yüksek 6.451 lira bandında hareket etti. Gram altın an itibarıyla 6.396 liradan işlem görüyor.