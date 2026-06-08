Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

08.06.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD'den gelen güçlü istihdam verileri altın piyasasında dengeleri değiştirdi. Geçen hafta son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, yeni haftanın ilk gününde jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 4 bin 300 dolar sınırının üzerinde seyrediyor. Gram altın ise an itibarıyla 6.396 liradan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini tetikledi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek son iki ayın en dip seviyesini gören altın, yeni haftaya jeopolitik risklerin gölgesinde başladı. Pazartesi günü küresel piyasalarda ons başına 4 bin 300 doların hemen üzerinde dengelenme çabası öne çıktı.

KRİZ PİYASALARI SARSTI

İran’ın, Lübnan’daki askeri hareketliliğe misilleme olarak İsrail’e yönelik füze saldırısı başlatması bölgedeki kırılganlığı artırdı. İsrail ordusu füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıklasa da, krizin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji koridorunu tehdit etmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Basra Körfezi'nden yapılan enerji arzının kesintiye uğrama riski, küresel ölçekte enflasyonist kaygıları yeniden alevlendirdi.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın bir diğer önemli ayağını ise ABD'den gelen makroekonomik veriler oluşturuyor. Beklentilerden güçlü çıkan ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son çeyreğinde faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. İstihdam raporu öncesinde Aralık ayında bir faiz artışı olasılığı yüzde 50 olarak fiyatlanırken, güçlü verilerin ardından bu oran yüzde 70 seviyesine fırlayarak geçen hafta altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturdu.

İŞTE HAFTANIN İLK FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde yurt içi ve yurt dışı altın piyasalarında şu rakamlar takip ediliyor:

Ons Altın: Güne 4.329 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4.300 dolar, en yüksek ise 4.353 dolar seviyesini test etti. Ons altın şu sıralar 4.317 dolar seviyelerinde dengeleniyor.

Gram Altın: Yurt içinde güne 6.410 lira seviyesinden giriş yapan gram altın, gün ortasında en düşük 6.373 lira ve en yüksek 6.451 lira bandında hareket etti. Gram altın an itibarıyla 6.396 liradan işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti
Oy vermeye gelen Ali Koç’a ’’Büyük başkan’’ tezahüratı Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
09:38
Aziz Yıldırım’ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
09:06
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:50
Avrasya Tüneli’nde kaza Tüneli su bastı
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:44:16. #7.12#
SON DAKİKA: Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.