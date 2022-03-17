Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı - Son Dakika
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Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı

17.03.2022 17:59

Yüksek benzin fiyatları nedeniyle vatandaşlar araçlarını trafiğe çıkaramazken, bir vatandaş sosyal medyada paylaştığı videoda lüks otomobilini benzinle yıkadığı görüldü. Video kısa sürede tepkilerin hedefi oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından başta Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde petrol fiyatları da yükselişe geçti. Önceki günlerde Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle benzin fiyatlarına da indirim geldi ancak fiyatlar yine de vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Tam da bu sırada sosyal medyada yayınlanan bir video ise tepkilere neden oldu.

BENZİN İLE YIKADI, ALKOL İLE CİLA YAPTI

Videoda lüks otomobilin akaryakıt istasyonunda benzin ile yıkandığı görüldü. Aynı kullanıcıya ait başka bir videoda ise alkol ile arabaya cila işlemi yapıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ YORUMLARI YAPTI

Aracını benzin ile yıkayan şahsa yönelik çok sayıda eleştiriler yorum yapıldı. Vatandaşlar, böyle bir dönemde bu tarz hareketlerin doğru olmadığını dile getirdi.

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Türkiye, Ukrayna, Benzin, Rusya, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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