Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından başta Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde petrol fiyatları da yükselişe geçti. Önceki günlerde Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle benzin fiyatlarına da indirim geldi ancak fiyatlar yine de vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Tam da bu sırada sosyal medyada yayınlanan bir video ise tepkilere neden oldu.

BENZİN İLE YIKADI, ALKOL İLE CİLA YAPTI

Videoda lüks otomobilin akaryakıt istasyonunda benzin ile yıkandığı görüldü. Aynı kullanıcıya ait başka bir videoda ise alkol ile arabaya cila işlemi yapıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ YORUMLARI YAPTI

Aracını benzin ile yıkayan şahsa yönelik çok sayıda eleştiriler yorum yapıldı. Vatandaşlar, böyle bir dönemde bu tarz hareketlerin doğru olmadığını dile getirdi.