Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından başta Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde petrol fiyatları da yükselişe geçti. Önceki günlerde Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle benzin fiyatlarına da indirim geldi ancak fiyatlar yine de vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Tam da bu sırada sosyal medyada yayınlanan bir video ise tepkilere neden oldu.
Videoda lüks otomobilin akaryakıt istasyonunda benzin ile yıkandığı görüldü. Aynı kullanıcıya ait başka bir videoda ise alkol ile arabaya cila işlemi yapıldı.
Aracını benzin ile yıkayan şahsa yönelik çok sayıda eleştiriler yorum yapıldı. Vatandaşlar, böyle bir dönemde bu tarz hareketlerin doğru olmadığını dile getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı - Son Dakika