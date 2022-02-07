Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor

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Türkiye'de ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarması, hem esnafı hem de vatandaşı zor duruma soktu. Sosyal medyada son olarak viral olan bir fotoğrafta, kafeteryada ısıtıcı için para istendiği görüldü.

AÇILIŞ ÜCRETİ 3 TL

Kafeterya tarafından ısıtıcının üzerine bırakılan notta, "Açılışı 3 TL, saati 4 TL" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

BAZI VATANDAŞLAR ELEŞTİRDİ, BAZILARI NORMAL BULDU

Fotoğrafla ilgili yorum yapan vatandaşların bazıları, esnafın da zor durumda olduğunu belirterek uygulamayı normal karşılarken, bazıları da faturaların yükselmesinin bedelinin müşteriye ödetilmesini yanlış buldu.

İşte o fotoğraf: