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Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor - Son Dakika

Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor

07.02.2022 16:04

Sosyal medyada viral olan fotoğrafta, bir kafeteryanın ısıtıcı açmak için müşteriden para istediği ileri sürüldü. Isıtıcının açılış ücretini 3 TL olarak belirleyen kafeterya, saatini 4 TL olarak belirledi.

Türkiye'de ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarması, hem esnafı hem de vatandaşı zor duruma soktu. Sosyal medyada son olarak viral olan bir fotoğrafta, kafeteryada ısıtıcı için para istendiği görüldü.

AÇILIŞ ÜCRETİ 3 TL

Kafeterya tarafından ısıtıcının üzerine bırakılan notta, "Açılışı 3 TL, saati 4 TL" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

BAZI VATANDAŞLAR ELEŞTİRDİ, BAZILARI NORMAL BULDU

Fotoğrafla ilgili yorum yapan vatandaşların bazıları, esnafın da zor durumda olduğunu belirterek uygulamayı normal karşılarken, bazıları da faturaların yükselmesinin bedelinin müşteriye ödetilmesini yanlış buldu.

İşte o fotoğraf:

Kafeye giden vatandaşlar, yeni uygulamaya şaştı kaldı! Isıtıcı açmak için para istediler
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Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor - Son Dakika
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