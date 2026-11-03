Vergi, harç ve trafik cezaları 2027'de yüzde 27,83 oranında artacak

Vergi, harç ve trafik cezaları 2027'de yüzde 27,83 oranında artacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden değerleme oranı 2027 için yüzde 27,83 olarak belirlendi; oran, TÜİK'in ekim ayı verilerinin ardından Ekim ayı ÜFE 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplandı. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi ve trafik cezaları bu oranda artacak.
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
Kaynak: İHA
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