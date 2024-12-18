Vestel 2024 İçin İhracat Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, 2024'te teknoloji ve tasarımda global bir teknoloji şirketi olma yolunda konumlarını güçlendirdiklerini, yenilikçi yatırımlarıyla sektöre öncülük ettiklerini söyledi.

Güler, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vestel'de bu yıl yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, "2024, Vestel için sadece başarılarla dolu bir yıl değil, aynı zamanda geleceğe yönelik cesur adımlar attığı bir dönüm noktası oldu. 2024'te, teknoloji ve tasarımda global bir teknoloji şirketi olma yolunda konumumuzu güçlendirirken, yenilikçi yatırımlarıyla sektöre öncülük ettik." ifadesini kullandı.

Güler, donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillenen stratejileriyle marka değerlerini istikrarlı şekilde yükselttiklerini dile getirdi.

Amaçlarının 3 yıl içinde verimlilik artışını ve ciro büyümesini kaldıraç olarak kullanarak şirket değerini iki katına çıkarmak olduğunu kaydeden Güler, "Bu amacımıza yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve Vestel'e ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni işbirlikleri kurma stratejimiz sayesinde ulaşacağız." dedi.

"Amerika'ya ihracatımızı 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Oyun planını genişletirken karşılarına çıkan yeni fırsatları da değerlendiklerine işaret eden Güler, "Kurguladığımız yeni planlarımız kapsamında, 2028'e kadar Amerika'ya yönelik ihracatımızı 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Amerika'nın yanı sıra Afrika, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarları da hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda yeni işbirlikleriyle varlığımızı güçlendireceğiz." diye konuştu.

Güler, Orijinal Dizayn İmalatçısı (Original Design Manufacturer) tarafında Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalarla lisans anlaşmaları devam eden Vestel'in, lisanslı markalarla büyümeye devam edeceğini vurgulayarak, hedeflerinde ihracatta Vestel'e ait markaların payını yüzde 50'ye yükseltmenin, bu markalarla yeni coğrafyalara açılmanın ve mevcut pazarlardaki etkinliklerini artırmanın olduğunu kaydetti.

Küresel büyüme hedefi doğrultusunda, Kuzey Avrupa pazarındaki markalı varlığını güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli Cylinda AB'nin tüm hisselerini satın aldıklarını hatırlatan Güler, bu markayla İskandinav bölgesindeki pazar payını artırmayı ve ardından Çin'e açılmayı planladıklarını söyledi.

Güler, 2024'te Avrupa'daki ilk dijital ve fiziksel mağazasını Almanya'nın başkenti Berlin'de açan Vestel ana markasıyla Avrupa'da daha güçlenmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'de çoklu kanal deneyiminin öncülerinden olduklarını ve üstün teknolojilerini Alman tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Güler, Avrupa'daki ilk çevrim içi mağazalarını da eylül ayında faaliyete geçirdiklerinin altını çizdi.

"200 milyonuncu televizyon üretildi"

Ergün Güler, televizyon üretimine Manisa'da 1984'te başlayan Vestel'in, bu yılın başlarında Vestel City'deki tesislerinde 200 milyonuncu televizyonu ürettiği bilgisini paylaştı.

40 yılda gelinen noktada, teknoloji, tasarım ve deneyim alanında televizyon pazarına yön verdiklerini vurgulayan Güler, "Ülkemizde televizyon pazarının lider üreticisiyiz, Avrupa'da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Bu konumumuzu korumak ve yükseltmek için son teknolojileri üretmenin yanı sıra, içerik alanına da yoğunlaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Vestel'in "platformların platformu" olma vizyonuyla hareket ettiğini anlatan Güler, "Akıllı televizyon işletim sistemi platformları konusunda kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyoruz. Televizyon artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosisteme dönüştü. Önceden öngördüğümüz bu değişime yön vermek için, bu ekosistem içinde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık." ifadelerine yer verdi.

Güler, Vestel'in hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktığı yolculukta tüm süreçlerini sürdürülebilirlikle entegre eden bir şirket olduğunu aktardı.

Zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastiklerle, beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 35 azalttıklarına dikkati çeken Güler, "Klima gibi ürünlerde bu oran yüzde 90'ı aşarken, TV'lerde yüzde 99'a ulaşıyor. Ayrıca, Biolive katkılı ürünlerin karbon emisyonu da yaklaşık yüzde 20 azalıyor." dedi.

Güler, Vestel'in ulaşılabilir lüks, farklılaşan tasarım ve üstün kullanıcı deneyimi ile sektöründe güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

2030'da global mobilite pazarının, sadece Vestel'in faaliyet gösterdiği alanlarda yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğinin altını çizen Güler, üssel büyüme bekledikleri bu pazarda, gelecek üç yılda Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.