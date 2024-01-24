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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.915,25 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı ise açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 8.915,25 seviyesinden işlem gördü. Analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı
24.01.2024 - 09:31,
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.915,25 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.915,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 8.877,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 0,5 artışla 8.922,00 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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