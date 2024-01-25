Vodafone Business, OSBÜK ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Dijital Dönüşüm Programı düzenledi

Vodafone Business'in, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile düzenlediği "Dijital Dönüşüm Programı"nın tanıtım toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyasının yanında olduklarını söyledi.

OSBÜK ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Türk sanayisinin dijitalleşmesi için geçen sene proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kestioğlu, "Çıktığımız çağrıya 1000 dijital elçi başvurmuştu, onlarla birlikte 4 aylık sertifika programını bitirdik. 1 yıl içinde elçiler kendi firmalarında dijital dönüşümü tetiklediler. Toplam 40 milyonluk bir fayda ve teknoloji dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Projemiz bizi çok heyecanlandırdığı için, güzel sonuçlar elde ettiğimiz için şimdi ikinci bacağını yapıyoruz. Yine bir çağrı başlattık, yine 1000 dijital elçiyi daha yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kestioğlu, eğitim programlarında nesnelerin internetinden akıllı fabrikalara, 5G teknolojilerine, bulut teknolojilerden siber güvenliğe kadar çok geniş kapsamda bir eğitim içeriğinin hazırlandığını kaydetti.

Türkiye'de dijital yetkinliklerin, olgunluk seviyelerinin Avrupa Birliği ve dünya standartlarının biraz daha gerisinde olduğunu ifade eden Kestioğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Türk sanayimizin teknoloji yatırımı yapmaları için bilgi seviyelerinin daha yukarıda olması lazım. Amacımız, sanayi çalışanlarımızın teknik bilgi seviyelerini ileriye taşımak ve onların kurumlarında bu dönüşüm projelerinde liderlik etmelerini sağlamak. Şu anda önceliklendirdiğimiz teknolojiler, temelde sanayimizin daha verimli çalışmalarını, daha karlı işletmeler haline gelmelerini sağlayacak. Bu teknolojiler aynı zamanda sürdürülebilirlik anlamında da ciddi faydalar sağlayıp dünya standartlarında sanayi şirketleri olmalarına fırsat sunacak."

Eğitimler nisan ayına kadar sürecek

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de toplantıyı Anadolu'nun en güçlü sanayi şehirlerinden birisi ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Gaziantep'te gerçekleştiriyor olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'de OSB olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilimizde 277'si işletme aşamasında olmak üzere 400 OSB oluştu. 67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği OSB'ler ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. Ayrıca OSB'ler 2 milyon 620 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor." dedi.

OSB'lerin dijitalleşmesine öncülük edecek insan kaynağının yetişmesinin son derece kritik öneme sahip olduğunu aktaran Kütükcü, şunları aktardı:

"OSBÜK, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitemiz ile hayata geçirdiğimiz Dijital Dönüşüm Programı kapsamında daha önce 1000 dijital elçi yetiştirmiştik. Yoğun bir taleple bugün bu programın ikincisini başlatmış bulunuyoruz. Bu dönem eğitimlerimizde OSB'lerimiz ve katılımcı firmalarımızın personelleri, 12 hafta boyunca siber güvenlikten bulut bilişime, dijital liderlikten üretken yapay zekaya kadar 12 başlıkta eğitim alacaklar. Nisan ayına kadar sürecek eğitimlerin sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek. Hedefimiz, OSB'lerdeki dijital elçilerimizin sayısını arttırarak Türk sanayisinin dijitalleşmesine de liderlik etmesini sağlamak."

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin de KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Keskin, dijital dönüşümün sadece teknik anlamda bir değişim olmadığını, yapı, yönetim felsefesi anlamında, ayrıca kurum kültürü bağlamında önemli değişiklikleri beraberinde getireceğini ekledi.

Program kapsamında 3 ay sürmesi planlanan eğitimler sonrasında başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.