Vodafone Discover Programı Başvuruları Tamamlandı

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı. Toplam 19 bin başvurunun yapıldığı programa geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 48 genç kabul edildi ve programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu. Başvuruların değerlendirilmesinde bu yıl ilk kez 5G teknolojisinden yararlanıldı.

Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Şirketin 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 19 bin gencin başvurduğu ve başvuru değerlendirme sürecinde 5G teknolojisinin kullanıldığı programa 18 farklı üniversiteden 48 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 42'si teknoloji, yüzde 38'i ticari, yüzde 21'i destek ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı. Program kapsamında en çok başvuru yüzde 30 oranla Data & AI ekibine oldu. Programa kabul edilen 48 gençten 9'u bu ekibe katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

"Şirketimizde geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan 19 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri şirketimize kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar yaklaşık 850 genci bünyemize kattık. Şimdi yeni aramıza katılan 48 arkadaşımızla Discover ailemiz daha da büyüdü. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Değerlendirmede 5G kullanıldı

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'nda bu yıl da hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılan ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı. Yüz yüze değerlendirme sürecinin bir parçası olarak yapılan grup mülakatında daha önce sanal gerçeklik gözlükleriyle oynanan oyun bu yıl Playstation ile oynandı. Adaylar ayrıca, bireysel ve grup değerlendirmelerinin yanı sıra yapay zeka botuyla da mülakat deneyimi yaşadı. Her iki uygulamada da internet bağlantısı için Vodafone 5G kullanıldı ve adaylar 5G'yi ilk deneyen kişiler arasında yer aldı.

Son 3 yılda 25 Discover Londra ofisini ziyaret etti

Yapılan açıklamaya göre operatör, genç yetenekler için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlamak amacıyla 2024 yılında London Rise projesini başlattı. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuluyor, hem de global bir organizasyon olunduğu tekrar hissettiriliyor. London Rise projesi, iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile de paylaşıldı. Son 3 yılda toplam 25 Discover Vodafone'un Londra ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette grubun vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı buldu. London Rise programı katılımcıları, Vodafone Grubu'na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikayelerini de dinleme şansı buldu. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde etti.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, şirket bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de şirketi yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Şirket içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Tüm birimlerde çalışıyorlar

Genç Discover'lar, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketin neredeyse tüm fonksiyonlarında konumlandırılıyor. Buna göre, şirketin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkanına sahip oluyor. Özellikle organizasyondaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde Discover'lara yer veriliyor.

Gelişimleri için pek çok farklı imkan sunuluyor

Discover Genç Yetenek Programı kapsamında şirkete katılan gençler çok kapsamlı bir eğitim ve gelişim programına dahil ediliyor. Online ve yüz yüze eğitimlerle Discover'ların hem teknik hem de yetkinlik bazlı gelişimleri çok yakından takip ediliyor. MIT, Harvard Business Publishing, Skillsoft gibi global dijital kaynaklardan yararlanarak en güncel bilgiye erişimleri sağlanıyor. Gençler, mentorluk ve proje bazlı gelişim fırsatlarıyla da destekleniyor.