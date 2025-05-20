Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılında 101,8 milyar TL servis geliri ve 19,1 milyar TL yatırım yaptı.

20.05.2025 11:13
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Vodafone Türkiye, Nisan 2024-Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mobil abone sayısı 25,2 milyon, servis geliri 101,8 milyar TL, toplam yatırım 19,1 milyar TL oldu.

Vodafone Türkiye, Nisan 2024 - Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2025 sonu itibarıyla son bir yılda 19,1 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre organik olarak yüzde 83,4 artışla 101,8 milyar TL'ye çıkardı. Sektörde gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olan şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) ise 34,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 283,9 milyar TL'yi aşan Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında toplam 19,1 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulundu. Sektörde mobil altyapısına en çok yatırım yapan operatör olan şirket, rekor seviyede baz istasyonu ve kapasite artışı sağlayarak müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdı.

25.2 milyon mobil müşteri

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2024-25 mali yıl sonu itibarıyla 25,2 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,8 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 1 milyon artışla 20,7 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 82,2'ini faturalı aboneler oluşturdu. Operatörün sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

18 milyon dijital müşteri

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyon oldu.

Data kullanımında ve dijital servislerde büyüme

2024-25 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 1,2 artışla 4 bin 960 petabyte'a yükseldi. Operatör, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9.2 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Bir mali yılı daha hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılar ve ülkemizin teknolojisine ve ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2024-25 mali yılında toplam 19,1 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Sektörümüzde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olarak, rekor seviyede baz istasyonu ve kapasite artışı sağladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdık. Servis gelirlerimiz ise geçen yıla göre organik olarak yüzde 83,4 artırarak 101,8 milyar TL'ye çıkardık ve gelir bazında sektörümüzde en hızlı büyüyen operatör olduk. Yenilikçi teknolojilere imza atarak dijital devrime yön vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, önümüzdeki aylarda ihalesinin yapılmasını beklediğimiz 5G'yi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Sunduğu yüksek hız ve kapasite ve düşük gecikme süreleri ile çok daha üstün bağlantı deneyimlerinin ve üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak olan 5G'nin faydalarını ülkemizdeki bireyler ve işletmeler ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla şebeke yatırımına odaklanarak bu yeni teknolojiyi daha kısa sürede daha fazla kullanıcı ile buluşturabilmemiz için 5G ihalesinin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye 2024-2025 Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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