Vodafone Türkiye 2025 ÇSY Raporu Yayınlandı

Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2024-31 Mart 2025 mali yılına ait Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının ele alındığı "Vodafone Türkiye 2025 ÇSY Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor kapsamında şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları baz yıl 2020'ye göre yüzde 94,77 azalırken, Kapsam 3 emisyonlarının toplamı 436 bin 415 ton karbondioksit eşdeğeri olarak ölçüldü.

Nisan 2021'den bu yana "IREC" sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan şirket, kendi tesislerinde ürettiği 1,36 gigavat saat (GWh) yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 14,28 artırırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından 702,53 GWh elektrik sağlayarak Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı.

Şebeke kaynaklı e-atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanım veya geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandıran Vodafone, müşterilerine sunduğu IoT çözümleriyle bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 77'lik artışla müşterilerinin 933 bin 371 ton karbon emisyon salımına engel olmasına destek oldu.

Operasyonel süreçlerindeki enerji ihtiyacını yüksek enerji verimliliği sağlayan sistemlerle yöneten şirket, teknoloji merkezlerinin iklimlendirme altyapısı için yapay zeka destekli Dijital Termal Yönetim Uygulaması'nı kullanıyor. Bu sayede Güç Kullanım Verimliliği parametresinde yüzde 10 iyileşme sağlanırken, iklimlendirme altyapısında yüzde 30'a varan enerji tasarrufu elde edildi.

Veri merkezlerinde hayata geçirilen Değişken Frekanslı Sürücü uygulamasıyla yıllık 1100 megavat saat (MWh) enerji tasarrufu sağlanarak 525 ton karbon emisyonu engellendi ve 23 bin ağaç dikimine eşdeğer çevresel katkı sağlandı. Ayrıca yapay zeka destekli optimizasyonlar sayesinde yıllık 9,6 GWh enerji tasarrufu elde edilerek, yaklaşık 3 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine ve 30 bin ağaçla sağlanabilecek 4 bin 700 ton karbondioksit tasarrufuna eşdeğer oran yakalandı.

28,57 ton operasyonel atık geri dönüştürüldü

Raporlama döneminde, şebeke kaynaklı 2 bin 137 ton e-atığın geri kazanımı ve geri dönüşümü ile 4 bin 508 kilogram atığın yeniden kullanımı sağlandı. Şebeke atıklarının yanı sıra 28,57 ton operasyonel atık, geri dönüştürüldü. Arızalı şebeke ekipmanlarını ikinci el olarak değerlendiren Vodafone, 18 bin 839 mobil cihazı yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Lansmanı 2023'te yapılan ve dünyada 1 milyon telefon toplanmasının hedeflendiği "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" projesi kapsamında bugüne kadar 500 bini aşkın telefon toplandı.

Vodafone Vakfı projelerinden "Yapay Zeka Yıldızları" ile 55 bini aşkın çocuk ve gence, "Dijital Benim İşim" projesiyle de 7 bini aşkın kadına ulaşıldı. "Kırmızı Işık" uygulaması 382 binden fazla indirilirken, aylık 1000 aktif kullanıcıya ulaştı.

Şirket, 2024-2025 mali yılında yüzde 44 kadın yönetici oranına ulaştı. Tüm çalışanların yüzde 43'ünü kadınlar oluştururken, işe yeni alınanlar arasında kadın oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Discover Genç Yetenek Programı'na 10 bini aşkın başvuru yapıldı ve 21 farklı üniversiteden 52 genç yetenek şirket bünyesine katıldı.

Servis gelirleri 101,8 milyar liraya yükseldi

Söz konusu mali yıl içinde 19,1 milyar lira yatırım gerçekleştiren şirketin servis gelirleri yüzde 83,4 büyüme oranıyla 101,8 milyar liraya yükseldi. Dönem sonu itibarıyla mobil abone sayısı 25,2 milyona ulaşırken, doğrudan 3 bin 21 kişiye istihdam sağlandı.

Raporda, Kapsam 3 emisyon verileri,15 alt kategoriden 11'ini kapsayacak şekilde 2020'den bugüne yeniden hesaplandı.

Şirket, geçen yıl yayımladığı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyum tablosuna bu yılki raporda da yer verdi. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uyumlu hazırlanan rapor, şirketin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi olma özelliği taşırken, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkısını da içeriyor.

"İlk günden bu yana etkilerimizi paydaşlarla şeffaflıkla paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'de faaliyete başladıkları ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşanılan toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ve etkilerini paydaşlarla şeffaflıkla paylaştıklarını kaydeden Süel, şunları kaydetti:

"Ekosistemimize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak, 2010 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporlaması alanında elde ettiğimiz deneyimle raporlarımızı hazırlıyor, faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını değerlendirerek, performansımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda uluslararası standartlarda raporluyoruz. Son raporumuzda da paydaşlarımıza çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki faaliyetlerimizin bir özetini sunuyoruz. Yarattığımız etkiyi Vodafone Grubu'nun Amaç Odaklı Yaklaşımı rehberliğindeki değer alanları çerçevesinde ele alıyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğin yanında durmaya devam edeceğiz."