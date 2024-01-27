 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 2023'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Aksoy, 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vodafone Türkiye CEO\'su Engin Aksoy, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
27.01.2024 - 09:35,
Abone Ol

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku" fotoğrafını seçen Aksoy, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Spor"da tercihini Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vodafone, Türkiye, Umut, CEO, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement