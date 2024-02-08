Vodafone Türkiye\'nin 3. çeyrek servis gelirleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti

Vodafone Türkiye, Ekim- Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna göre, Vodafone Türkiye'nin bu dönemde mobil abone sayısı 24.9 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29.1 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 78'ini oluşturdu ve 19.4 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti.
'Dijital müşteri' sayısı 17.5 milyon oldu
Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.5 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 390 milyon oldu.
Data kullanımında yüzde 18.7 artış
2023-24 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.7 artışla 1,227 petabyte olarak gerçekleşti.
Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 178 milyona ulaştı. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5.1 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:
"Vodafone Türkiye olarak, başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Buna göre, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettik. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.5 milyona ulaştı. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL
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