Volkswagen, Osnabrück Fabrikasını Savunma Üretimine Dönüştürüyor

27.03.2026 20:38
Volkswagen, Osnabrück tesisini İsrail'in 'Demir Kubbe' sistemi için parça üretimine adapte ediyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketin Osnabrück'teki fabrikasını, İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için parça üretmek üzere dönüştürme çalışmaları yürüttüklerini teyit etti.

Blume, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) tarafından Frankfurt'ta düzenlenen ve gazetenin yayıncıları ile editörlerinin Almanya, Avrupa ve dünyanın siyasi, sosyal ve ekonomik gelecek vizyonlarını ele aldığı kongrede konuştu.

Volkswagen'in Üst Yöneticisi Blume, zayıf talep ve Çinli üreticilerin artan rekabetiyle mücadele eden grubun, tasarruf tedbirleri çerçevesinde üretimden çekilmeyi planladığı Osnabrück tesisine yeni bir işlev kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Almanya'nın kuzeyindeki Osnabrück fabrikasının, savunma sanayi üretimine kaydırılması için görüşmeler yürüttüklerini teyit eden Blume, "Çeşitli savunma şirketleriyle temas halindeyiz. Bu, Osnabrück tesisi için kalıcı bir çözüm olabilir." dedi.

Volkswagen'in doğrudan "silah sistemleri" üreticisi olmayacağını savunan Blume, söz konusu fabrikanın geleceğine ilişkin "Volkswagen'in savunma sektöründeki faaliyetleri daha ziyade askeri taşıma ve lojistik üzerine yoğunlaşacaktır; zira bizim temel yetkinliğimiz bu alandadır." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine geçiş planı

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Volkswagen, İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile stratejik bir ortaklık için masaya oturdu.

Görüşmelerin odağında, Osnabrück fabrikasında "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için ağır hizmet tipi kamyonlar ve jeneratörler gibi kritik bileşenlerin üretilmesi yer alıyor.

Alman hükümet yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, VW ve Rafael arasındaki spesifik görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ettiklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Almanya'daki istihdamı güvence altına alacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." denilerek, projeye yeşil ışık yakıldı.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisi, halihazırda Porsche'nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet üretimini gerçekleştiriyor.

Savunma sanayisine geçiş planı, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde olduğu bir dönemde, Volkswagen'in binek araç bölümündeki kayıplarını telafi etme ve istihdamı koruma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"Savaş suçlarına ortaklık" uyarısı"

Volkswagen'in söz konusu hamlesi, Almanya'da siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sol Parti Milletvekili Mirze Edis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılacak bir savunma işbirliğinin, Berlin'i "savaş suçlarına ortak" edebileceğini belirterek, "Başka hayatları feda ederek iş güvencesi sağlamayı düşünemeyiz." dedi.

Hukuk uzmanları Torsten Menge ve Aidan Simardone ise Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına atıfta bulunarak, soykırım ve insan hakları ihlallerine karışmış bir orduya ekipman sağlamanın, Almanya'nın uluslararası hukuk yükümlülüklerini ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, VW'nin Nazi dönemi geçmişini hatırlatarak, şirketin yeniden bir çatışma bölgesine üretim yapmasının "trajik" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
