Wizz Air, İzmir-Bükreş rotasında uçuşlara başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Wizz Air, İzmir-Bükreş rotasında uçuşlara başladı

Wizz Air, İzmir-Bükreş rotasında uçuşlara başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Wizz Air'in Bükreş'ten gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı. Wizz Air, sezon boyunca İzmir-Bükreş rotasında haftanın üç günü karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024 yılının ilk beş ayında dış hatlarda yüzde 31 artışla 1,3 milyon yolcuya hizmet verdi.

29.06.2024 11:01
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Wizz Air'in Bükreş'ten gerçekleştirdiği uçuşu törenle karşıladı. Wizz Air, sezon boyunca İzmir-Bükreş rotasında haftanın üç günü karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Wizz Air'in dün (28 Haziran) Bükreş'ten gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı. Airbus A321 tip uçakla gerçekleştirilen W4 3125 sefer sayılı uçuşla 200 yolcu İzmir'e geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Wizz Air, 20 Ekim'e kadar pazartesi, cuma ve pazar olmak üzere haftada üç gün İzmir-Bükreş arası direkt uçuş gerçekleştirecek.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, "Beş yıl aradan sonra İzmir-Bükreş arası direkt uçuşların yeniden başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İzmir'i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yolcularımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Toplam 42 havayolu ile 38 ülke 73 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 31 artışla 1,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artışla 4,1 milyon oldu.

Kaynak: DHA

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