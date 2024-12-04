WORLDEF Dubai'de Rekor Katılımcı - Son Dakika
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Ekonomi

WORLDEF Dubai'de Rekor Katılımcı

WORLDEF Dubai e-ticaret fuarı, 82 ülkeden katılımcıyla salgın sonrası büyük ilgi gördü.

04.12.2024 16:19
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WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, e-ticaret fuarı WORLDEF Dubai'yi, salgın sonrası e-ticarete artan ilgi sayesinde rekor sayıda katılımcının ziyaret ettiğini belirterek, 82 farklı ülkeden ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai e-ticaret fuarı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nart, Dubai'nin sadece Birleşik Arap Emirlikleri için değil, aynı zamanda Afrika, Güney Asya ve çevredeki diğer ülkeler için de bir ticaret kapısı niteliğinde olduğunu belirtti.

Dubai'nin e-ticaret açısından sınırları aşan bir öneme sahip olduğunun altını çizen Nart, "Dubai, bu bölgede hem tüm Afrika'ya hem de çevredeki diğer ülkelere açılan bir kapı konumunda. Dubai'yi sadece 9-10 milyonluk nüfusuyla değerlendirirseniz, durumu eksik analiz etmiş olursunuz. Önemli olan, burayı bir kapı olarak konumlandırıp buradan tüm bölgeye açılabilmektir." dedi.

Nart, Dubai ile olan işbirliğinin stratejik bir perspektifle değerlendirildiğini işaret ederek, "Buradaki ana stratejik partnerimiz Dubai Commercity. Dubai Commercity, 2019'da 1 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulan ticaret odaklı bir serbest bölgedir. İki yıl boyunca etkinliklerimize katılan temsilcilerimiz organizasyonlarımızdan oldukça etkilendiler ve sonrasında 'Bu etkinlikleri neden Dubai'de yapmıyoruz?' önerisiyle Dubai maceramız başlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dubai'nin sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne değil, tüm bölgeye hitap edebildiğini vurgulayan Nart, Suudi Arabistan'ın e-ticaret pazar hacminin 32 milyar dolar olduğunu söyleyerek, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden Dubai'ye büyük bir e-ticaret potansiyeli aktığını kaydetti.

Nart, ülkedeki altyapı, regülasyonlar ve gümrük işlemlerinin tamamen ticaretin kolaylaşması için düzenlenmiş durumda olduğunu aktardı.

Türkiye'den yaklaşık 35 markanın etkinliğe katıldığını anımsatan Nart, "Bu markalar Türkiye pavilyonunda yer aldı ve bölgeye hitap eden bir operasyon merkezi olarak Dubai'nin önemini keşfettiler. Burada kalıcı bir varlık oluşturmak için ekip, ofis ve depo gibi yerel altyapılar kurarak çalışmak gerekiyor." dedi.

İlk yılda beklentilerin üzerinde başarı

Nart, bu yılki etkinliğin beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandığını dile getirerek, "125 standımız ve yaklaşık 10 bin ziyaretçimiz vardı. Beklentimiz 5 bin ziyaretçi iken bu sayı 10 bine ulaştı. Bu, salgın sonrası e-ticaretin bu bölgede büyük bir ivme kazandığını gösteriyor. 25 ülkeden stant ve 82 ülkeden ziyaretçi katılımı sağlandı." diye konuştu.

WORLDEF Dubai'nin Asya'ya açılma planları konusunda bilgi paylaşan Nart, "2026 itibarıyla Asya'ya açılmayı planlıyoruz. Singapur ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Frankfurt üzerinden Avrupa'yı hedefliyoruz. Bu iki lokasyondan biri, üçüncü etkinlik merkezimiz olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güney Asya, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Afrika, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WORLDEF Dubai'de Rekor Katılımcı - Son Dakika

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