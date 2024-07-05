Yaban Mersini Hasadı Başladı: Kilogramı 300 Liraya Satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yaban Mersini Hasadı Başladı: Kilogramı 300 Liraya Satılıyor

Yaban Mersini Hasadı Başladı: Kilogramı 300 Liraya Satılıyor

Uludağ'ın güney yamaçlarında toplanan yaban mersinlerinin hasadı başladı. Bursa'nın dağ ilçelerinde yetiştirilen yaban mersinlerinin kilogram fiyatı 300 liradan alıcı buluyor. Yaban mersini, birçok vitamin içerdiği için insan sağlığı için önemli bir rol oynuyor. Üretilen yaban mersinleri iç piyasa haricinde farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

05.07.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Antioksidan deposu olarak bilinen ve birçok vitamin içinde barındıran yaban mersini meyvesinde hasat başladı. Uludağ'ın güney yamaçlarında toplanan yaban mersinlerinin kilogramı 300 liraya satılıyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles ve Orhaneli'de yaban mersininde hasat başladı. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde yaklaşık 750 dönüm tarlada yaban mersini yetiştiriliyor. Bu yıl bölgede 200-250 ton arasında yaban mersini rekoltesi bekleniyor. Meyvenin kilogram fiyatı ise 300 liradan alıcı buluyor. Üretilen yaban mersinleri iç piyasa haricinde Hong Kong, Filipinler, Singapur, Katar gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

Birçok vitamini içinde barındırıyor

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan ve içinde demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko gibi birçok vitamin ve minareli içeren bu meyve insan sağlığı için de önemli rol oynuyor. Uzmanlar bu meyvenin, kan şekeri seviyesini dengelemesinden kalp hastalıkları riskinin azaltılması, gözlere iyi gelmesinden bağışıklığın güçlenmesine kadar birçok faydası olduğunu dile getiriyor. Meyve dondurulmuş, taze ve kuru olarak tüketilebilirken, reçelinin de yapıldığı biliniyor.

İhracatı da yapılıyor

Orhaneli'de 10 yıldır 5 dönüm arazisinde yaban mersini üreticisi Kağan Altınok, "Yaban mersini ekmeye 5 sene önce başladım. Fideleri 2 yaşında aldım. Fide çeşitliliği bol olduğu ve ticari amaçlı düşündüğüm için yaban mersini tercih ettim. Aromatik tadı yüksek ve verimi iyi olan bu meyvenin 60 çeşidi var. Çiftçimiz 6 cinsini yetiştiriyor. Rakımdan dolayı biz burada Toro, Duke, Bluecrop ve chandler cinslerine ağırlık verdik. Ürünlerimizin hasadı yaz aylarında yapılıyor. Güneşi gören, mor olan yaban mersinlerini kooperatifimizde değerlendiriyoruz. Koparıldığı zaman üzerindeki 'flulukları' sakın yıkamayın. Yaban mersini göz, tansiyon ve şeker gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Kooperatifimiz olarak bunları yurtiçinde değerlendiriyoruz. İlk etapta Türk firmalarına verip daha sonra yurtdışı firmaları ile bağlantı kuruyoruz. Geçen sene Hong Kong ve Filipinlere ihracat yaptık. Yaban mersininin en önemli özelliği aromatik tadı ve lezzetidir. Dağlık bölge olduğu için kışın soğuya dayanması ve yaz sıcaklarında morarmasından dolayı lezzeti ve tat bakımından dünyadan bir numara" diye konuştu.

"Kilogram fiyatı 300 lira"

2018 yılından beri Keles'te üretim yapan Serdar Burcan, "Bu işe 2018 yılında devlet desteği ile başladım. İlk başta bir dönüme 325 tane fide diktim. Daha sonra ilerletip 800 tane daha aldım. 2021 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği fidanlarla daha fazla diktim. Bu işi elimden geldiğince ilerletmeye çalışıyorum. Şu anda su sorunundan dolayı üretimde sıkıntı çekiyoruz. Pazar payı pek bilinmediği için satışlarda zorlanıyoruz. Domates ve biber gibi çok sık satılmadığı için alıcı bulmak zor. Yaklaşık bin 800-2 bin civarında fidanım var. Kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Yarım kiloluk paketlerle satış yapıyoruz. Yaban mersini her toprağa uygun değil. Tahliller yapıyoruz sonucuna göre dikim yapıyoruz. Uygun değilse yaptığımız emek boşa gidiyor. Köyümüzde benim haricimde 2-3 kişi daha yapıyor. Keles'te toplamda 10 kişi yapıyor. Göz, şeker, kalp hastalıklarına iyi geliyor. Bazı vatandaşlar çok tüketiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaban Mersini Hasadı Başladı: Kilogramı 300 Liraya Satılıyor - Son Dakika

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