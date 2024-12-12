Yabancı Kontrollü Girişimlerin Ciro Payı %12,7

Ekonomi

2022 yılında toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında yüzde 12,9, 2022 yılında ise yüzde 12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük paya sahip ülke Almanya oldu

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden bin 131 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL