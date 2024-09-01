Yalova\'da Balıkçılık Av Sezonu Açılış Programı Düzenlendi

Ekonomi

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Armutlu Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 yılı Balıkçılık Av Sezonu Açılış Programı düzenlendi.

Balıkçılık Av Sezonu Açılış Programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerinde okunduğu program av sezonu için yapılan duayla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Başkanı Recai Sert, av sezonunun balıkçılara hayırlı olmasını diledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ise bereketli bir sezon diledi. Yaman, Yalova'nın 123 kilometre kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: "İlimize kayıtlı, 147 adet balıkçı gemisi, bin 387 adet icari balıkçı, 2 bin 500 adet amatör balıkçı bulunmaktadır. Yine 8 adet su ürünleri kooperatifi 7 adet balıkçı barınağında çalışmalarını yürütmektedir. Yine ilimizde üst birlik olarak su ürünleri avcılığı üretici birliği(DEM-BİR) bulunmaktadır. İlimizde bulunan 7 adet balıkçı barınağından planlı üretim çerçevesinde bakanlığımızca 4 adedi asil 2 adedi de yedek olmak üzere 6 adet balıkçı barınağımız karaya çıkış noktası olarak belirlenmiştir. Yalova'ya kayıtlı 147 adet balıkçı gemisinin yanı sıra özellikle Armutlu balıkçı barınaklarından, Yalova balıkçısı olmasına rağmen başka il plakalı olan çok sayıda büyük balıkçı gemileri de hizmet almaktadır. Bu çerçevede bir önceki yıl 2023-2024 yılı balıkçılık sezonunda Yalova'da yaklaşık 14 bin ton gibi yüksek miktarda balık avcılığı yapılmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz yaptığı konuşmada Türkiye'deki Su Ürünleri Üretimi konusunda bilgiler verdi.

İlk defa bir av sezonu açılış programına katılmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Vali Dr. Hülya Kaya da yaptığı konuşmada balıkçılara bol ve bereketli bir sezon dileyerek her zaman balıkçıların yanında olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından mehteran takımı davetlilere konser verdi.

Daha sonra protokol üyeleri teknelerin olduğu kısma geçerek dualarla av sezonunu başlattılar. Balıkçı teknelerini gezen Vali Dr. Hülya Kaya ve protokol mensupları tekne sahibinden balıkçı teknesi ile ilgili bilgiler aldı.

Programa Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, belediye başkanları, kurum müdürleri, kooperatif başkanları, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YALOVA