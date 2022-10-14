Yalova ekonomi haberi | Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Yalova ekonomi haberi | Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı

14.10.2022 15:33

Gelen Yalova haberine göre Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı Yalova'da Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi çerçevesinde 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı.

Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı

YALOVA - Yalova'da Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi çerçevesinde 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi çerçevesinde kentteki çiftçilere fide dağıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Müdürlüğün hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar,

2022 yılı içinde 25 projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Kamunun 9,5 milyon liralık desteği ile 2 bin 370 çiftçiye destek sağlandığını anlatan Parıldar, 6,5 milyon liranın direk çiftçiye verilirken 3 milyon liranın ise yatırım projelerine aktarıldığını kaydetti. Tohumdan Çatala Kışlık Sebze Projesi hakkında da bilgi veren Parıldar, yaş meyve ve sebze tüketimin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'ne Antalya ve Mersin gibi illerden ağırlıklı olarak ürünlerin geldiğini hatırlattı. Lojistik maliyetlerinin ürün fiyatlarını yükselttiğini, taşıma süresinde de ürün tazeliğinde kayıp yaşattığına dikkati çeken Parıldar, şöyle konuştu:

"İyi Tarım Uygulamaları ile özellikle tüketimin yoğun olduğu illerde hem üretim alanlarını etkin kullanma hem de bu illere yakın şehirlerde üretime kazandırabileceğimiz alanlarla ilgili projeler yapıyoruz. 2022 yılının ilkbahar döneminde yaptığımız proje ile 150 bin TL bakanlığımızdan kaynak sağlayarak tohum tedarikinde bulunmuştuk. 150 bin lira da İl Özel İdaremizden kaynak sağlayarak tohumlardan fide alarak ilkbahar sürecinde projemizi tamamlamıştık. Sonbahar döneminde yeni yaptığımız proje ile bugün kıvırcık fidesi dağıtacağız. Yaklaşık 2 milyon adet fideyi çiftçilerimize sağlıyoruz. Çiftçilerimiz ürünlerini pazara çıkarma sürecinde yaklaşık 1 aylık kazanç elde edeceğiz. Aynı zamanda üretimde de kesintiye mahal vermemiş olacağız."

"Bu toprağı işlemek, boş, verimsiz bırakmamak lazım"

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare olarak tarım projelerine destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirti. Toprağın önemine değinen Soygüzel, "Bu toprağı işlemek, boş, verimsiz bırakmamak lazım. Yalova arazisi az ve kıymetli bir yer. Bu anlamda ciddi bir rant, yapılaşma baskısıyla karşı karşıya olan bir yer. Bütün arazi sahipleri 'imar gelsin', 'yerimi müteahhitte vereyim' beklentisi içinde değil. Sizin gibi yerlerini üretimde kullanan ve bundan gelir elde etmeyi tercih eden insanların olması da bizim için büyük bir kazanç" diye konuştu..

Soygüzel, 2023 yılında da tarımda işbirliklerine devam ederek verilen destek miktarlarını da artıracaklarını sözlerine ekledi.

Projeden faydalanarak fide desteği alan Kazımiye köyü üreticilerinden Yasemin Öner ise bu güne kadar pazı, karalahana ve marul fidesi aldığını söyledi. Öner, fide desteğinin aktif olarak üretim yapmalarına katkı sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından çiftçilere protokol üyeleri tarafından fideleri teslim edildi. Programa Vali Muammer Erol, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

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Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova ekonomi haberi | Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova ekonomi haberi | Yalova'da 35 çiftçiye 500 bin adet kıvırcık fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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