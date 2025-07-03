Yangınlarla Mücadelede Destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerinde çıkan orman yangınlarında 11 lokasyonda söndürme faaliyetlerine destek verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarına ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 lokasyonda KGM'ye bağlı 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak, ilgili bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz."

Öte yandan, Çeşme Ildır bölgesindeki orman yangını sebebiyle gün içinde trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler Kavşağı- Alaçatı Kavşağı saat 20.45 itibarıyla her iki yönde trafik akışına açıldı.