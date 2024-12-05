Yapay Zeka Pazarı 2030'da 1,81 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Pazarı 2030'da 1,81 Trilyon Dolar Olacak

Rapora göre, yapay zeka, 2030'a kadar 133 milyon iş yaratacak ve küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacak.

05.12.2024 12:17
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Küresel yapay zeka pazarının 2030'a kadar 1,81 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Vizyon 100 Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Platformun, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) katkılarıyla hazırladığı "Metal Yaka (YZ)" temasıyla gerçekleştirilen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Sonuç Raporu, Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi ve FANUC Türkiye ve BDT Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi ve Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile Vizyon 100 Organizasyon Kurulu Başkanı Berkay Güner'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Zirvede yer alan 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları 250 madde şeklinde raporda yer aldı. Zirveye katılan yaklaşık 500 CEO ve genel müdürle etkinlik esnasında yapılan birebir görüşmelerden notlar derlendi. Bu sayede 20'nin üzerinde öne çıkan başlık ve yapay zekadan etkilenen sektörler belirlendi. Yaklaşık 40 yöneticiden oluşan Danışma Kurulu Üyeleri arasında yapılan anket çalışmasıyla elde edilen puanlama neticesinde, metal yaka dönemi, CEO'ların dönüşümü, kaliteli ve doğru veri, insan ve yapay zeka işbirliği, dönüşüm ve liderlik, sürdürülebilirlik, verimlilik ve hız, birliktelikler ve uzmanlıklar dönemi, yapay zeka ile üretimin geleceği ve yapay zekanın etik kullanımı 10 başlık şeklinde sonuç raporunda yerini aldı.

Rapora göre, 2024'ü 136,6 milyar dolarlık pazar değeriyle kapatması beklenen küresel yapay zeka pazarının, 2025'te 500 milyar dolara, 2030'a kadar ise yüzde 40'a yakın birleşik büyüme oranıyla 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra 2030'a kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması öngörülen yapay zekanın, bu katkının 6,6 trilyon dolarını iş gücündeki verimlilik artışlarından, 9,1 trilyon dolarını ise tüketici talebindeki artıştan sağlayacağı kaydediliyor. Raporda yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlar arasında ürün geliştirme, risk yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi yer alırken, yapay zekanın telekomünikasyon pazarında 2024 sonunda 2,7 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.

133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor

Yapay zekanın 2030'a kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörülüyor. Yapay zekadan en çok etkilenecek olan sektörler ise sağlık, finans ve bankacılık, ödeme sistemleri, sanayi ve üretim, perakende, e-ticaret, ulaşım ve lojistik, eğitim, tarım ve eğlenceden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, fırsat ve tehditlerin yapay zeka uygulamaları ile birlikte gelmesinin iş dünyası açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Yapay zeka uygulamaları sadece fırsatları değil önlem alınmaz ise ciddi tehditleri de içeriyor. Ekonomik düzenin ve toplumsal hayatın kökten değişmesinden bahsediyoruz. Bu şirketler ya da yöneticiler için sıradan bir gündem değil. Hepimizin hayatını, iş yaşantısını ve geleceğe bakışını derinden etkileyecek, belki de önümüzdeki 10 yılda büyük oranda bunu konuşacağımız bir gündemden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Pazarı 2030'da 1,81 Trilyon Dolar Olacak - Son Dakika

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