Yapay Zeka Pazarı 2032\'de 1,3 Milyar Dolar Olacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde. 2032 itibarıyla de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'na katıldı. Programda, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşları da yer aldı. Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, pandeminin başladığı tarihten bu yana 5 yıllık ortalamada yüzde 5,4 büyüme gerçekleştiğini söyledi.

'EN KRİTİK ALANLARDAN BİRİSİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM'

Son 23 yılda ekonomide yüzde 5,35'lik yıllık büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Bolat, "Bu muazzam ekonomik büyüklüğün en dinamik, en hızlı büyüyen, geleceği şekillendiren itici güçlerinden biri de son yıllarda dijitalleşme olmuştur. Bugün son 23 çeyrektir, 6 yıla yakın bir süredir pozitif büyüme kaydeden ve 1 trilyon 639 milyar dolar milli geliri ve kişi başına 18 bin dolar milli gelire ulaşan ülkemizde, artık ekonomik büyümede en kritik alanlardan birisi de dijital dönüşüm olmaktadır. Bir diğeri de yeşil dönüşümdür. Bu ikiz dönüşümler; sanayilerin, üretimin ve ticaretin gelecekte belirleyici unsurları konumundadır. Şirketler hem kullandıkları teknolojilerle hem de dijital altyapılarıyla rekabet etmektedirler. E-ticaret, e-ihracat, dijital hizmetler, yapay zeka destekli iş modelleri firmalarımız için daha geniş pazarlara ulaşmak ve KOBİ'lerimiz açısından da dijital kanallar üzerinden hızlı gelişme ve piyasada rekabet edebilme gücü kazanmak açısından çok önemli rol oynamaktadır. Ticaret Bakanlığımızın verileri de bu dönüşümün büyüklüğünü açıkça göstermektedir" dedi.

'E-TİCARETİN PAYI YÜZDE 19'A YÜKSELDİ'

Bolat, e-ticaret sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 4,6 trilyon lira, perakende e-ticaretin hacminin ise 2 trilyon 460 milyon lira olduğunu belirtti. Bakan Bolat, "Asıl çarpıcı olan, e-ticaretteki işlem sayısı yaklaşık 6 milyar adet işleme ulaşmıştı. E-ticaret ekosisteminde Türkiye'de 634 bin işletme yer almaktadır. İyi olan tarafı; ev kadınları da genç girişimci de kadın girişimci de esnaf da KOBİ de dijitalleşme sayesinde, e-ticaret yoluyla piyasada 'ben de varım' deyip varlığını gösterebilmektedir. ve e-ticaretin genel ticaret içindeki payı da yüzde 19'a yükselmiş bulunmaktadır. Covid başlarken 2019'da bu rakam yüzde 4,5'ti. Covid dönemi ve daha sonrasındaki geçen 5-6 senelik süreç, e-ticarette yüzde 4,5'luk paydan yüzde 19'a yükselme gibi çok hızlı bir büyümeyi göstermiştir. Milli gelir içindeki payı da yüzde 6,9 olmuştur" diye konuştu.

'BÜYÜK İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA KULLANIM ORANI YÜZDE 22'

Bakan Bolat, geçen yıl küresel yapay zeka pazarının 584 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşıldığını aktardı. Bolat, "Bu büyüklüğün 2032 yılında 1,4 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde, 2032 itibarıyla de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Yapay zeka sistemini destekleyen ürünlere yönelik talepteki güçlü artış, uluslararası ticaretin büyümesinde de etki etkili oldu. Çipler, yarı iletkenler, veri iletim ekipmanları gibi yapay zeka altyapısının temel bileşenleri olan ürünlerin ticaret hacmi geçen yıl 1 yılda yüzde 22 arttı ve 3,43 trilyon dolardan 4,18 trilyon dolara yükseldi. Küresel ticaretin 6'da 1'i olan bu hacim karşısında şunu söyleyebiliriz ki 2025 yılı küresel ticaret artışının yüzde 42'sini tek başına bu alan oluşturmuştur. İşletmelerin yapay zeka kullanım oranlarına baktığımızda; 2021 yılında yapay zeka kullanan işletmelerin toplam işletmeler içindeki payı yüzde 2,7 iken 2024'te yüzde 4,4'e yükselmiş ve 2024 itibarıyla 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli işletmelerdeki yapay zeka kullanım oranı yüzde 22'ye yükselmiştir. Demek ki yapay zeka artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Biz Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşmeyi; ihracatın, ticaretin ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın görev alanına giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un, dijitalleşme döneminde piyasa düzenlemesi ve denetlemesi anlamında çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.