Yapay Zeka Siber Güvenlikte Çift Kılıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka Siber Güvenlikte Çift Kılıç

03.07.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka, siber güvenlikte hem savunma hem de saldırı için etkili araçlar sunuyor.

Yapay zeka, siber güvenlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, siber güvenlik uzmanları bu yeni teknolojinin yalnızca siber tehditlere karşı koruma sağlamak isteyenler için değil, aynı zamanda saldırganlar için de etkili ve güçlü bir silaha dönüşebileceğini savunuyor.

Yapay zekanın siber güvenlik alanındaki yükselişi hem savunma hem de saldırı cephesinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi'nin (GReAT) Asya-Pasifik (APAC) ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgelerinden Sorumlu Başkanı Sergey Lozhkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede yapay zekanın kod yazımından video üretimine kadar birçok alanda kullanımının arttığını, ancak bu gelişmiş teknolojiye kullanıcıların yanı sıra siber saldırganların da erişebileceğini söyledi.

Yapay zekanın iyi-kötü ayrımını yapacak bir koruma mekanizmasına sahip olmadığına dikkati çeken Lozhkin, "Yapay zekanın 'Bu konu çok tehlikeli, buna yanıt vermemeliyim' diye düşünecek bir bilinci yoktur. Olsa bile bu tür sınırlar kolayca aşılabilir. Dolayısıyla yapay zeka hem kötü niyetli aktörlerin saldırı kapasitesini artırmakta, hem de siber güvenlik firmalarının savunma yeteneklerini geliştirmekte kullanılabilir. Hem yasal hem de yasa dışı yollarla kullanılabilir ve her yıl güvenlik uzmanları da saldırganlar da bunu daha fazla kullanıyor." şeklinde konuştu.

Lozhkin, bunun yalnızca siber güvenlik açısından değil, aynı zamanda toplum için de bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunarak, "Şu anda herkes kod yazımı, video üretimi gibi farklı görevler için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Yapay zeka ise artık bir kılıç ve kalkan savaşında her iki tarafın da elindeki en güçlü araçlardan biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

En büyük tehdit sıfır cihaz yazılımlarına gömülü tehdit aktörleri

Devlet destekli gelişmiş kalıcı tehdit grupları olarak bilinen APT siber sadırganlarının, yapay zeka teknolojilerini de kullanarak daha sofistike saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Lozhkin, bu grupların özellikle "devlet kurumları, telekom altyapısı, lojistik ve yüksek teknoloji firmalarını" hedef aldığını kaydetti.

Lozhkin, söz konusu APT saldırılarının sadece kullanıcı davranışlarından kaynaklanmadığını, tehditlerin görünüşte güvenli bir cihaza daha üretim aşamasında yerleştirilebileceğini de vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana göre bu, tedarik zinciri saldırıları, yazılımsal saldırılar ve benzerleri arasında şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri. Çünkü bu tür saldırılar donanım düzeyinde gerçekleştirilirse, sistemin doğal bir parçası gibi görünebilir ve tespit edilmesi neredeyse imkansız hale gelir. Donanımın veya aygıt yazılımının içinde yer alan zararlı bir bileşen, yasal veri transferi yapıyor gibi görünürken aslında gizli bilgi sızdırıyor olabilir. Yazılımsal bir kötü amaçlı yazılımı analiz edebilirsiniz ama donanım seviyesinde çalışan tehditlerde özel bilgi ve özel araçlar gerekir. Üstelik birçok donanım üreticisi belgelenmemiş sistemler kullanıyor. Nasıl çalıştığını sıfırdan çözmek zorundasınız. Bu alanda uzman sayısı dünyada çok az."

iPhone işlemcisindeki açık tespit edildi

Kaspersky olarak donanım güvenliğine odaklanan özel bir araştırma ekiplerinin bulunduğunu belirten Lozhkin, yakın zamanda keşfettikleri önemli bir saldırıya dikkati çekti.

Lozhkin, "iPhone'lara yönelik gerçekleştirilen ve 'Triangulation Operasyonu' olarak adlandırdığımız saldırıda, Apple işlemcisindeki belgelenmemiş bir fonksiyon kullanıldı. Bu donanım düzeyindeki arka kapıyı biz tespit ettik. Bu tür tehditleri ortaya çıkarmak, ileri düzeyde uzmanlık gerektiriyor ve biz bu kapasiteye sahibiz." dedi.

Yapay zekanın siber güvenlikteki yükselen rolüne karşılık, küresel çapta hala etkili bir işbirliği mekanizmasının bulunmadığına işaret eden Lozhkin, "Ülkeler ve şirketler çoğunlukla sadece kendi sistemlerini korumaya odaklanıyor ve bilgi paylaşımından kaçınıyor. Ancak özel sektör ile devlet kurumları arasında bilgi paylaşımı olmadan yapay zekanın ortaya çıkardığı karmaşık tehditlerle mücadele etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Siber Güvenlikte Çift Kılıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı

11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:44
60 yaşındaki adamı ’’2 saattir bir balık tutamadın’’ diyerek dövdü, denize attı
60 yaşındaki adamı ''2 saattir bir balık tutamadın'' diyerek dövdü, denize attı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 12:14:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Siber Güvenlikte Çift Kılıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.