Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm İşbirliği

Ekonomi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla insan yaşamında, toplum ve ekonomide değişimlere şahitlik edildiğini ve yapay zekanın toplumun bütün kesimlerini etkilediğini bildirdi.

TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi.

Aydın, buradaki konuşmasında, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla insan yaşamı, toplum ve ekonomi alanında değişimlere şahitlik ettiklerini belirterek, "Yapay zeka toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Yapay zeka fırsatların yanında bazı riskler ve sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, çevre sanat ve uyum gibi birçok alanda ve çocuklarımızdan orta yaşlara, yaşlılara herkesi etkileyen, adapte olmanız gereken, özellikle öğrenme süreçlerinde sürekli bir uyumlanmayı gerektiren bu teknolojideki değişime ayak uydurabilmemiz için el birliğiyle çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Yapay zekanın büyük veri analiziyle eylemlerin yeniden dizayn edildiğini ifade eden Aydın, yapay zekanın veri birimi, mühendislik, sosyal bilimler gibi birçok alanı da kapsadığını söyledi.

Aydın, yapay zeka alanının birçok disiplinle birlikte çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "TÜBİTAK olarak Türkiye'nin Milli Teknoloji hedefleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın öncülüğünde, bütün ekosistemi kuşatacak önemli projelerde rol almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'na yakından baktığımızda bunun en önemli bileşenlerinden biri altyapı ve veri." değerlendirmesinde bulundu.

"Elimizden gelen enstrümanları tasarlayıp sahaya sunuyoruz"

Doğru ortağı bularak doğru işbirliği modeliyle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirten Aydın, "Yapay zeka, dijitalleşme ve dönüşüm süreçlerinin doğru ve akıllı yönetimi için elimizden gelen enstrümanları tasarlayıp sahaya sunuyoruz." dedi.

Aydın, burslar ve teşvik mekanizmalarıyla, gelecekte Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırabilmek için nitelikli insan kaynağına yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda kamuda ve özel sektörde çağrıya çıktıklarını bildiren Aydın, "Finans teknolojileri, akıllı üretim teknolojileri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret ve uygulamalarıyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz eğitim gibi alanlarda, nitelikli insan kaynağını çoğaltabilmek adına adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Hedef, yapay zeka teknolojilerinin etkin kullanılması

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Kurumun patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretleri ve markaları tescil ettiğini belirterek, Türkiye'nin değerlerini koruma altına alıp tescil sonrası buluşların ticarileşmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Durak, AR-GE ve tasarım merkezine özel eğitimler vermeye devam ettiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı okulları ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yıl boyunca eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Yapay Zeka Çalışma Grubu'nda yer aldıklarını dile getiren Durak, 81 ildeki coğrafi tescilli ürünlerin markalaşması adına seçtikleri AB tescilli üç ürünün markalaşması için çalışmalara, kalkınma ajanslarıyla başladıklarını dile getirdi.

Durak, Mart 2024'ten bugüne kadar, TÜBİTAK yayınlarında, sınai mülkiyet konularına yer verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"TÜRKPATENT Akademi sayesinde, sınai mülkiyet eğitimlerimize online olarak, zaman ve mekan sınırı olmadan her zaman ulaşılabilecek ve fikri mülkiyet ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirebileceğiz. Diğer projemiz TÜBİTAK BİLGEM ile yazılım altyapımızı yapay zeka destekli teknolojilerle güçlendirerek daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunacağız. Hedefimiz, yapay zeka teknolojilerini dünyada en etkin kullanan patent ofisleri arasında yer almak."

Konuşmaların ardından Durak ve Aydın "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi"ni imzaladı.