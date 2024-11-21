Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısında Düşüş

TÜİK verilerine göre, 2024'ün 3. çeyreğinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısı, daire sayısı ve yüzölçümü önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı. Toplam yüzölçümün büyük kısmı konut alanlarına ait.

21.11.2024 10:18
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Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyrek (Temmuz-Eylül) Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17,0 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 32 milyon metrekare iken; bunun 17 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 5,3 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,9 artarken, daire sayısı yüzde 3,1 ve yüzölçüm yüzde 5,3 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 22,5 milyon m iken; bunun 12,4 milyon metrekaresi konut, 5,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısında Düşüş - Son Dakika

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