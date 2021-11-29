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Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım - Son Dakika

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım

29.11.2021 15:30

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu nedeniyle yapılandırmaya başvuranlar için kritik bir uyarıda bulundu. İlk taksit ödemesinin 30 Kasım'da, ikinci taksit ödemesinin ise 31 Aralık'ta sona ereceğini belirten SGK, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesini gerektiğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğunu anımsattı. SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

BAŞVURU 1 MİLYONU AŞTI

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.

GELİR TESTİ İÇİN DE SON TARİH 30 KASIM

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Aralık, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım - Son Dakika
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