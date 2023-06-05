Yargıtay, Uber'in Türkiye'den men edilmesi kararını onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yargıtay, Uber'in Türkiye'den men edilmesi kararını onadı

Yargıtay, Uber'in Türkiye'den men edilmesi kararını onadı

05.06.2023 23:32

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesine yönelik verilen kararın onanmasına hükmetti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, asıl ve birleşen davada, davalıların avukatları tarafından temyiz dilekçelerinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

TAKSİCİLER DAVA AÇMIŞTI

İstanbul'da 2014'te kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret Mahkemelerine, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davaları açılmıştı.

Davacılar ayrıca ABD'deki şirket Uber Technologies Inc'in faaliyetlerinin durdurulmasını da talep etmişti. Taksicilerin dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilerek, taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçilmesi, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulması istenmişti.

MAHKEME TÜRKİYE'DEN MEN KARARI VERMİŞTİ

Davaların daha sonra birleştirildiği İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporlarının alındığı ve tartışmaların yaşandığı yargılama süreci sonunda 16 Ekim 2019'da nihai kararını vermiş ve Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebini kabul etmişti.

UBER TEMYİZE GİTMİŞTİ

Mahkeme heyeti, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu "www.uber.com" ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine hükmetmişti. Kararla Türkiye'de Uber'in faaliyetleri durdurulmuştu. Verilen kararın bozulması için ise temyiz yoluna başvurulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Yargıtay Uber kararını verdi: Taksi hizmetleri kullanılabilecek Yargıtay Uber kararını verdi: Taksi hizmetleri kullanılabilecek

İstanbul, Yargıtay, Türkiye, Uber, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıtay, Uber'in Türkiye'den men edilmesi kararını onadı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay, Uber'in Türkiye'den men edilmesi kararını onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement